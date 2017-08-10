Примерный срок восстановления Тимофеева – полгода

Один из приближенных к полузащитнику московского «Спартака» Артему Тимофееву Николай Ларин рассказал о том, сколько должен составить срок реабилитации игрока после травмы, полученной в матче пятого тура РФПЛ против тульского «Арсенала» (2:0).

Отметим, что Ларин занимает пост директора одной из лучших футбольных школ России – «Чертаново».

«Артем — наш воспитанник, я с ним на связи 24 часа. Его друзья, родственники, болельщики, сотрудники клуба помогают ему справиться с этой ситуацией. Сейчас он чувствует себя хорошо и не сомневается, что вернется в большой футбол. Ему предстоит операция, она пройдет 23 августа. Примерный срок восстановления прогнозируется в шесть месяцев», – сказал Ларин.

Ранее слова поддержки Тимофееву выразил капитан «Спартака» Денис Глушаков.