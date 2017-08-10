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    Примерный срок восстановления Тимофеева – полгода

    Один из приближенных к полузащитнику московского «Спартака» Артему Тимофееву Николай Ларин рассказал о том, сколько должен составить срок реабилитации игрока после травмы, полученной в матче пятого тура РФПЛ против тульского «Арсенала» (2:0).

    Отметим, что Ларин занимает пост директора одной из лучших футбольных школ России – «Чертаново».

    «Артем — наш воспитанник, я с ним на связи 24 часа. Его друзья, родственники, болельщики, сотрудники клуба помогают ему справиться с этой ситуацией. Сейчас он чувствует себя хорошо и не сомневается, что вернется в большой футбол. Ему предстоит операция, она пройдет 23 августа. Примерный срок восстановления прогнозируется в шесть месяцев», – сказал Ларин.

    Ранее слова поддержки Тимофееву выразил капитан «Спартака» Денис Глушаков.

    Источник: Чемпионат.ком

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    10.08.2017 17:10
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 10 августа 2017, 18:56

      Здоровья парень! Ты справишься!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +411

      aam 10 августа 2017, 18:00

      Держись парняга!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5904

      mialkov 10 августа 2017, 17:21

      Эх, беда!!! Здоровья, Артем!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5881

      Павелий 10 августа 2017, 17:18

      Ну а через 3 уже Зобнин выйдет.

      1
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