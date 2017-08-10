Глушаков пожелал скорейшего выздоровления Тимофееву

Капитан «Спартака» Денис Глушаков пожелал скорейшего выздоровления полузащитнику красно-белых Артему Тимофееву, который получил травму колена в матче пятого тура российской Премьер-лиги с «Арсеналом» (2:0).

«Выздоравливай и в строй. Ждем тебя», – написал Глушаков в своем инстаграме.

Ранее стало известно, что Тимофеев повредил крестообразную связку левого колена. Сегодня молодой игрок должен пройти медицинское обследование.