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    Глушаков пожелал скорейшего выздоровления Тимофееву

    Капитан «Спартака» Денис Глушаков пожелал скорейшего выздоровления полузащитнику красно-белых Артему Тимофееву, который получил травму колена в матче пятого тура российской Премьер-лиги с «Арсеналом» (2:0).

    «Выздоравливай и в строй. Ждем тебя», – написал Глушаков в своем инстаграме.

    Ранее стало известно, что Тимофеев повредил крестообразную связку левого колена. Сегодня молодой игрок должен пройти медицинское обследование.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

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    10.08.2017 09:53
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 10 августа 2017, 11:33

      Хороший ,молодой и переспективный игрок-скорейшего ему выздоровления.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +100693

      zigbert 10 августа 2017, 11:29

      Здоровья Артем.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx 10 августа 2017, 11:25

      Выздоровления!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 10 августа 2017, 11:22

      Эхх, блин, вторые кресты за сезон в команде...

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1222

      Stavropolets 10 августа 2017, 10:51

      Здоровья и скорейшего возвращения в строй.

      3
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      Рейтинг: +1086

      SPARTAK 85 10 августа 2017, 10:47

      Здоровья парню!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +6628

      maior-60 10 августа 2017, 10:17

      Хреново это.

      2
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