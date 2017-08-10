Полузащитник «Спартака» Тимофеев травмировал крестообразную связку левого колена

Глава медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов рассказал о травме, полученной полузащитником команды Артемом Тимофеевым в матче пятого тура российской Премьер-лиги с «Арсеналом» (2:0). Футболист повредил крестообразную связку левого колена.

Пока неизвестно, потребуется ли игроку хирургическое вмешательство. Это станет понятно после углубленного медобследования, которое назначено на четверг.

– К сожалению, по предварительному мнению, которое сформировано после клинического осмотра, у Тимофеева серьезное повреждение связок левого коленного сустава. Скорее всего, это передняя крестообразная связка. Со степенью тяжести и необходимостью операции определимся в четверг.

– Речь идет о том же колене, которое было травмировано прежде?

– Да. О левом. И, к сожалению, это даже не следствие единоборства, а неудачного движения. Опорная нога... Завтра во второй половине дня постараемся сформировать уже окончательный диагноз.

– Как он сейчас себя чувствует?

– Подавлен, расстроен... Поддерживаем его как можем. Пока это все предварительно.

– Но колено нестабильно?

– Конечно...