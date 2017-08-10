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    Полузащитник «Спартака» Тимофеев травмировал крестообразную связку левого колена

    Глава медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов рассказал о травме, полученной полузащитником команды Артемом Тимофеевым в матче пятого тура российской Премьер-лиги с «Арсеналом» (2:0). Футболист повредил крестообразную связку левого колена.

    Пока неизвестно, потребуется ли игроку хирургическое вмешательство. Это станет понятно после углубленного медобследования, которое назначено на четверг.

    – К сожалению, по предварительному мнению, которое сформировано после клинического осмотра, у Тимофеева серьезное повреждение связок левого коленного сустава. Скорее всего, это передняя крестообразная связка. Со степенью тяжести и необходимостью операции определимся в четверг.

    – Речь идет о том же колене, которое было травмировано прежде?

    – Да. О левом. И, к сожалению, это даже не следствие единоборства, а неудачного движения. Опорная нога... Завтра во второй половине дня постараемся сформировать уже окончательный диагноз.

    – Как он сейчас себя чувствует?

    – Подавлен, расстроен... Поддерживаем его как можем. Пока это все предварительно.

    – Но колено нестабильно?

    – Конечно...

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.08.2017 06:53
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 10 августа 2017, 15:16

      Жаль конечно парня, тем более нашего доморощенного... Но, после 2-ых повреждённых крестов, тем более в таком возрасте играть на высочайшем уровне будет очень трудно. Но, желаю ему чтобы он был одним из немногих, кто после таких травм смог выйти на высочайший уровень.

      0
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      Рейтинг: +1893

      multiscan 10 августа 2017, 12:58

      Парню, конечно, скорейшего выздоровления, но такое безобразие с травмами - итог просиживания штанов на лавке! Мышцы, связки и т.д. укрепляются только в ходе постоянной нагрузки. Пока наши молодые ребята не начнут, наконец, выходить на поле регулярно, всё будет повторяться!

      0
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      Рейтинг: +490

      ViktorMG > multiscan 10 августа 2017, 14:26

      А тренировки для чего? Профессионал должен всегда быть в форме. А травмируются на ровном месте неопытные юнцы .

      0
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      Рейтинг: +1893

      multiscan > ViktorMG 10 августа 2017, 15:00

      А я про что? Просиживая на лавках даже "старички" остаются игровыми юнцами. Практика игровая нужна, а её всю заграбастали легионеры!

      0
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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx 10 августа 2017, 11:24

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Здоровья и скорейшего возвращения!

      -4
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 10 августа 2017, 11:21

      Здоровья Артёму!

      3
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      Рейтинг: +11239

      alp 10 августа 2017, 10:39

      невезуха.. скорейшего выздоровления парню.

      1
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      Рейтинг: +972

      zlobny_zenitos 10 августа 2017, 10:35

      Да что ж такое...( что ж так не везет молодым парням( Скорейшего выздоровления!!!

      2
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      Рейтинг: +447

      Alex3920486 10 августа 2017, 09:40

      Видно было, как колено "поехало"...Такая жесть, Я не понимаю, ребята тренируются, играют на траве, бутсы подбирают правильные, всякие пластыри и тд, ну как это возможно, на ровном месте...? Ноги то слабоваты значит....Но в любом случае, жаль парня, здоровья и мышц свежих ему..

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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty > Alex3920486 10 августа 2017, 11:36

      Скорее всего именно так, слабоваты для таких нагрузок

      0
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      Рейтинг: +876

      Вадим 1972 10 августа 2017, 09:30

      Жаль парня. Здоровья ему !

      4
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 10 августа 2017, 09:25

      Слишком много травм на ровном месте.Не спортсмены ,а пенсионеры.Что-то тут не то.Здоровья парню!

      1
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 10 августа 2017, 09:06

      Жаль, какой то рок над молодыми парнями. Что то не то в тренировочном процессе в детстве или позже.

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