Полузащитник «Спартака» Тимофеев травмировал крестообразную связку левого колена

Жаль конечно парня, тем более нашего доморощенного... Но, после 2-ых повреждённых крестов, тем более в таком возрасте играть на высочайшем уровне будет очень трудно. Но, желаю ему чтобы он был одним из немногих, кто после таких травм смог выйти на высочайший уровень.
Глава медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов рассказал о травме, полученной полузащитником команды Артемом Тимофеевым в матче пятого тура российской Премьер-лиги с «Арсеналом» (2:0). Футболист повредил крестообразную связку левого колена.
Пока неизвестно, потребуется ли игроку хирургическое вмешательство. Это станет понятно после углубленного медобследования, которое назначено на четверг.
– К сожалению, по предварительному мнению, которое сформировано после клинического осмотра, у Тимофеева серьезное повреждение связок левого коленного сустава. Скорее всего, это передняя крестообразная связка. Со степенью тяжести и необходимостью операции определимся в четверг.
– Речь идет о том же колене, которое было травмировано прежде?
– Да. О левом. И, к сожалению, это даже не следствие единоборства, а неудачного движения. Опорная нога... Завтра во второй половине дня постараемся сформировать уже окончательный диагноз.
– Как он сейчас себя чувствует?
– Подавлен, расстроен... Поддерживаем его как можем. Пока это все предварительно.
– Но колено нестабильно?
– Конечно...