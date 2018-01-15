Канчельскис: «Что я отвечу Промесу? Он не уровень «Ливерпуля»

Канчельскис - это человек, которого жаба давит, что про него столько информации в свое время не было, а про современных футболистов пишут достаточно много. Он про всех говорит что они г...о, а он был супер! Но я бы посмотрел на него если бы он играл сейчас, когда другие скорости, мышление и тактика. Он был хорошим футболистом своего времени( я видел это), но сейчас он максимум потянул бы первую лигу!
Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис ответил полузащитнику московского «Спартака» Квинси Промесу, который обвинил старшего в том, что он не дает себе отчет в высказываемых мнениях.
«Что могу ответить Промесу? Ничего не собираюсь отвечать. Я сказал то, что вижу. Пускай едет и доказывает, что может играть в топ-чемпионатах. Свой уровень в футболе я уже доказал, теперь его очередь. Что он мне сейчас рассказывает? Не собираюсь с ним ругаться.
Не только я говорю, что он не уровень английского чемпионата. Он не уровень «Ливерпуля». Человек не стремится уезжать в лиги, где уровень выше. Но зачем оправдываться? Это смешно просто. Пусть на телевидение еще сходит и расскажет, какой он крутой.
И он должен доказать свой уровень не мне, а себе. Когда я в Англию уезжал, показывал сам себе, что я хорош. Это надо додуматься, чтобы словами отвечать. Игрой надо отвечать. Просто смешно», – сказал эксперт.
Добавим, что Промес считает себя самым сильным игроком РФПЛ.
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