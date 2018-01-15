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  • Канчельскис: «Что я отвечу Промесу? Он не уровень «Ливерпуля»

Канчельскис: «Что я отвечу Промесу? Он не уровень «Ливерпуля»

15 января 2018, 23:56
25

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис ответил полузащитнику московского «Спартака» Квинси Промесу, который обвинил старшего в том, что он не дает себе отчет в высказываемых мнениях.

«Что могу ответить Промесу? Ничего не собираюсь отвечать. Я сказал то, что вижу. Пускай едет и доказывает, что может играть в топ-чемпионатах. Свой уровень в футболе я уже доказал, теперь его очередь. Что он мне сейчас рассказывает? Не собираюсь с ним ругаться.

Не только я говорю, что он не уровень английского чемпионата. Он не уровень «Ливерпуля». Человек не стремится уезжать в лиги, где уровень выше. Но зачем оправдываться? Это смешно просто. Пусть на телевидение еще сходит и расскажет, какой он крутой.

И он должен доказать свой уровень не мне, а себе. Когда я в Англию уезжал, показывал сам себе, что я хорош. Это надо додуматься, чтобы словами отвечать. Игрой надо отвечать. Просто смешно», – сказал эксперт.

Добавим, что Промес считает себя самым сильным игроком РФПЛ.

«У нас не оборона, а банда анархистов». Самый жесткий эксперт России

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Спартак Ливерпуль Промес Квинси Канчельскис Андрей
Комментарии (25)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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sерж
1516050401
промес еще два года помаринуеться в рфпл,а потом никому ни нужен будет.пока на пике,нужно идти на повышение лиги
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la verdad
1516051480
Сравнивать АПЛ и РФПЛ - это тоже, что сравнивать заслуги Промеса и Канчельскиса. Небо и земля.
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Волховский
1516064213
Андрей, Ваш поезд ушел. Никто в этом не виноват. Будьте мужчиной - не срывайтесь на других. Вы не объективны.
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a-rakhmatov
1516069587
Промес в РФПЛ является видным игроком, а в АПЛ он будет просто "серой мышкой"....
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piligrim1986
1516079970
Канчельскис: "Испытываю к Промесу такую личную неприязнь, что аж кушать не могу" и при этом с его слов Смолов - как раз уровень АПЛ. а это не смешно?
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Диктор
1516085790
Больше похоже на оправдания с элементами нытья-впрочем как всегда.
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RedWhiteFans2
1516089935
Канчельскис решил напомнить о себе и попиариться. А Промес сам разберётся. В крайнем случае Орлов посоветует или Червеченко. Тут доброжелателей много.
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OfaZavr
1516090670
так я и знал что это журналисты специально стравливают чтобы сенсацию сделать из того как они заочно будут ругаться, только что придумали сами интервью Промеса и сразу бегут к Канчельскису узнать что он об этом думает.
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Дядя Серёжа
1516093837
КАбы ты мог судить о б уровне игрока для Ливерпуля, ты бы работал в Ливерпуле. А Антоха - уровень Спартака. Пока.
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Полная Канистра
1516094690
ты же всё начал провокатор с гнилой душой
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