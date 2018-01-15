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    Канчельскис: «Что я отвечу Промесу? Он не уровень «Ливерпуля»

    Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис ответил полузащитнику московского «Спартака» Квинси Промесу, который обвинил старшего в том, что он не дает себе отчет в высказываемых мнениях.

    «Что могу ответить Промесу? Ничего не собираюсь отвечать. Я сказал то, что вижу. Пускай едет и доказывает, что может играть в топ-чемпионатах. Свой уровень в футболе я уже доказал, теперь его очередь. Что он мне сейчас рассказывает? Не собираюсь с ним ругаться.

    Не только я говорю, что он не уровень английского чемпионата. Он не уровень «Ливерпуля». Человек не стремится уезжать в лиги, где уровень выше. Но зачем оправдываться? Это смешно просто. Пусть на телевидение еще сходит и расскажет, какой он крутой.

    И он должен доказать свой уровень не мне, а себе. Когда я в Англию уезжал, показывал сам себе, что я хорош. Это надо додуматься, чтобы словами отвечать. Игрой надо отвечать. Просто смешно», – сказал эксперт.

    Добавим, что Промес считает себя самым сильным игроком РФПЛ.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    15.01.2018 23:56
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +806

      plehanov6 16 января 2018, 19:16

      Канчельскис - это человек, которого жаба давит, что про него столько информации в свое время не было, а про современных футболистов пишут достаточно много. Он про всех говорит что они г...о, а он был супер! Но я бы посмотрел на него если бы он играл сейчас, когда другие скорости, мышление и тактика. Он был хорошим футболистом своего времени( я видел это), но сейчас он максимум потянул бы первую лигу!

      0
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      Рейтинг: +320

      ваавва 16 января 2018, 13:06

      Как можно говорить ,что кто-то не уровень для кого-то вот перейдет если будем смотреть, а так пустые разговоры!!!

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 16 января 2018, 12:24

      ты же всё начал провокатор с гнилой душой

      5
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      Рейтинг: +5459

      Дядя Серёжа 16 января 2018, 12:10

      КАбы ты мог судить о б уровне игрока для Ливерпуля, ты бы работал в Ливерпуле.
      А Антоха - уровень Спартака. Пока.

      3
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 16 января 2018, 11:17

      так я и знал что это журналисты специально стравливают чтобы сенсацию сделать из того как они заочно будут ругаться, только что придумали сами интервью Промеса и сразу бегут к Канчельскису узнать что он об этом думает.

      4
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 16 января 2018, 11:05

      Канчельскис решил напомнить о себе и попиариться. А Промес сам разберётся. В крайнем случае Орлов посоветует или Червеченко. Тут доброжелателей много.

      2
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 16 января 2018, 09:56

      Больше похоже на оправдания с элементами нытья-впрочем как всегда.

      1
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 16 января 2018, 09:39

      Канчельскису не дают покоя лавры Бубнова?.. Правда боюсь, к возрасту Александра Виторыча у Атанасыча крышу не набекрень скособочит, а вырвет примерно до уровня фундамента. Ну чо... запасаемся попкорном.

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 16 января 2018, 09:20

      Очередная клоунада, кому там Моур и Конте надоели, присоединяйтесь, версия 2.0.
      Оба хороши.

      0
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      Рейтинг: +2051

      almanev 16 января 2018, 08:21

      Как школьники

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