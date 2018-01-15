Промес: «Канчельскис просто не понимает, что несет»

Полузащитник московского «Спартака» Квинси Промес прокомментировал слова в свой адрес бывшего игрока английского «Манчестер Юнайтед» Андрея Канчельскиса. Голландец не согласен с позицией россиянина.

– Канчельскис скзаал, что Вы останетесь в «Спартаке» пожизненно, а Английскую Премьер-лигу не тянете.

– А, этот парень! Он просто не понимает, что несет. Когда говоришь, неплохо бы и приводить аргументы.

Не знаю, в чем его проблема Канчельскиса. Может, он просто смотрел телевизор, а мимо проходила жена, увидела матч и сказала: «О, мне нравится Промес», и ему стало завидно?

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