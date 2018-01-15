Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Промес: «Канчельскис просто не понимает, что несет»

15 января 2018, 19:40
47

Полузащитник московского «Спартака» Квинси Промес прокомментировал слова в свой адрес бывшего игрока английского «Манчестер Юнайтед» Андрея Канчельскиса. Голландец не согласен с позицией россиянина.

– Канчельскис скзаал, что Вы останетесь в «Спартаке» пожизненно, а Английскую Премьер-лигу не тянете.

– А, этот парень! Он просто не понимает, что несет. Когда говоришь, неплохо бы и приводить аргументы.

Не знаю, в чем его проблема Канчельскиса. Может, он просто смотрел телевизор, а мимо проходила жена, увидела матч и сказала: «О, мне нравится Промес», и ему стало завидно?

«У нас не оборона, а банда анархистов». Самый жесткий эксперт России

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Промес Квинси Канчельскис Андрей
Комментарии (47)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Lemon1
1516034754
Канчельски он же пид*ар! не обращай внимание на таких мусоров!
Ответить
Vlad_Tverskoy
1516034814
будь умней не реагируй! у нас в России 3 умника Червиченко,Орлов и этот жмых
Ответить
OfaZavr
1516035180
вот это точно бред полный выдуманный журналистами.
Ответить
InterMilLano1908
1516035746
а чего шоколадный тут орёт?! Ему 26 , а все еще в РФПЛ играет....Андрей в 22 уже в МЮ играл у САФ! А тут еще и негра поддерживают....толерасты херовы!
Ответить
ZAITZEFF2011
1516035973
Канчельскис уже поиграл в Англии, а вот с Промесом большой вопрос.
Ответить
VIKZH
1516036325
Типичная логика туземца. Обезьяна одно слово, еще пару поколений назад бегал по джунглям, яйцами трусил. Ливер показал кто вы есть по факту!!!!!!!
Ответить
Горкин Блеванов
1516036752
Вот тут я с Промесом согласен
Ответить
Axe111
1516037581
Все чётко сказал Кончельскис, а ты заткни хрюкало и сиди тише мыши
Ответить
VVM1964
1516040171
Молодец - с юморком , с ветерком , нельзя же всерьез воспринимать всю эту фигню . Я думаю Промес не словами , а на поле всем все докажет , как делал это уже не раз .
Ответить
Антон bx14e
1516049257
Промес,малыш,сначала достичь попробуй его уровня,а потом на больное дави..Неизвестно еще как у тебя жизнь сложится..Посмотрит твоя жена телевизор по окончании сезона,и уйдет к Фарфану...
Ответить
Главные новости
Стало известно, когда Батраков прибудет в Стамбул для трансфера в «Галатасарай»
09:43
Червиченко: «Судья помогал «Спартаку» победить»
09:28
2
Червиченко: «Арбитр хорошо помог «Зениту», чтобы Семак не плакал»
08:58
9
Даку высказался о реакции болельщиков «Спартака» на свой переход
08:45
2
Шалимов оценил шансы Батракова стать основным игроком «Галатасарая»
08:30
2
«Црвена Звезда» определилась с суммой, за которую готова продать форварда в ЦСКА
08:15
Трансфер Батракова, еще один россиянин в Европе, «Барса» встречает обладателя «Золотого мяча» и другие новости
01:58
1
Семак: «В «Зените» есть игроки, которых нельзя критиковать»
01:18
15
Мостовой знает Канье Уэста: «У него же еще жена с большой грудью?»
00:57
6
Экс-тренер «Динамо» – о матче с «Зенитом»: «Судья убил эту игру»
00:40
9
Все новости
Все новости
Турецкий клуб подтвердил уход российского форварда
09:12
«Црвена Звезда» определилась с суммой, за которую готова продать форварда в ЦСКА
08:15
Президент РПЛ высказался о трансфере Батракова в «Галатасарай»
01:25
1
Семак: «В «Зените» есть игроки, которых нельзя критиковать»
01:18
15
Мостовой знает Канье Уэста: «У него же еще жена с большой грудью?»
00:57
6
Кержаков посоветовал «Ростову» и «Рубину» российских тренеров
00:47
1
Экс-тренер «Динамо» – о матче с «Зенитом»: «Судья убил эту игру»
00:40
9
«Локомотив» заработает рекордную сумму на продаже игроков за одно трансферное окно
00:22
5
Федотов разобрал судейство в матче «Балтика» – «Спартак»
00:12
5
Лещенко дал смелый прогноз на итоговое место «Динамо» в сезоне РПЛ
Вчера, 23:49
2
Карседо описал Угальде двумя словами
Вчера, 23:41
У Дивеева нет вопросов к пенальти в пользу «Зенита» в матче с «Динамо»
Вчера, 23:26
12
Участник ЧМ-2026 отказал «Краснодару»
Вчера, 23:14
«Ростов» назначил нового спортивного директора
Вчера, 22:58
ВидеоГурцкая охарактеризовал Максименко одним словом после гола от «Балтики»
Вчера, 22:38
2
Реакция Канчельскиса на трансфер Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 22:29
2
Лещенко указал на явную судейскую ошибку в матче «Зенит» – «Динамо»
Вчера, 22:16
5
Гурцкая – о «Динамо»: «Деньгами еще надо распорядиться, а не говно купить»
Вчера, 21:21
1
Карседо оценил игру пары Угальде – Даку
Вчера, 21:17
1
Ловчев честно высказался о чемпионских перспективах «Спартака»
Вчера, 21:03
3
Завершено расследование инцидента с избиением журналиста «Матч ТВ» на стадионе «Локомотива»
Вчера, 20:45
1
Определен лучший футбольный эксперт России
Вчера, 20:43
9
«Ростов» объявил об уходе игрока, забившего на ЧМ-2026
Вчера, 20:12
8
Швец – об обладателе «Золотого мяча»: «А чем он выделяется? Я точно выглядел не слабее»
Вчера, 20:03
1
Итоговые условия трансфера Батракова из «Локомотива» в «Галатасарай»
Вчера, 19:56
4
Тюкавин отреагировал на слова, что его развратил «Зенит»
Вчера, 19:45
3
Гурцкая – о тренере РПЛ: «На его месте я бы ушел»
Вчера, 19:37
2
Орлов проанализировал спорный пенальти в пользу «Зенита»
Вчера, 19:17
25
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+