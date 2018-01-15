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    Промес: «Канчельскис просто не понимает, что несет»

    Полузащитник московского «Спартака» Квинси Промес прокомментировал слова в свой адрес бывшего игрока английского «Манчестер Юнайтед» Андрея Канчельскиса. Голландец не согласен с позицией россиянина.

    – Канчельскис скзаал, что Вы останетесь в «Спартаке» пожизненно, а Английскую Премьер-лигу не тянете.

    – А, этот парень! Он просто не понимает, что несет. Когда говоришь, неплохо бы и приводить аргументы.

    Не знаю, в чем его проблема Канчельскиса. Может, он просто смотрел телевизор, а мимо проходила жена, увидела матч и сказала: «О, мне нравится Промес», и ему стало завидно?

    «У нас не оборона, а банда анархистов». Самый жесткий эксперт России

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.01.2018 19:40
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    Комментарии35
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      Рейтинг: +11240

      alp 16 января 2018, 10:21

      Да все он понимает.. на вокзале канчелскис несет чемодан... в столовой поднос...

      0
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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 16 января 2018, 03:46

      Правильно Квинси, Так этого чипушилу=)

      -1
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      Рейтинг: +3120

      Мехдин 16 января 2018, 00:01

      привет всем

      0
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      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e 15 января 2018, 23:47

      Промес,малыш,сначала достичь попробуй его уровня,а потом на больное дави..Неизвестно еще как у тебя жизнь сложится..Посмотрит твоя жена телевизор по окончании сезона,и уйдет к Фарфану...

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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 15 января 2018, 22:56

      На самом деле Промес и Фарфан находка для нашего чемпионата

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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 15 января 2018, 22:54

      Да пожалуйста аргументы.
      Вот что ты,черножопый губан сделал в ЛЧ???
      Спартак сейчас действительно очень классная команда,даже наверно сильнейшая в Чемпионате и команда обязана играть в ЛЧ с таким составом.Но почему то вся команды из жил лезет,что бы обыграть в ЛЧ противника,а Поромес и близко не показывает той игры,что в чемпионате страны!!!Вот как покажет свою игру в еврокубках,тогда ты будешь лучшим,а так остынь и завянь,губан.
      ЗЫ-начинайте минусовать,спартачи!!!

      -1
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      Рейтинг: +98

      truded 15 января 2018, 21:23

      для чемпионшипа норм , ну или для нижней части таблицы.. - нет в РФПЛ достойных игроков на сегодняшний день

      1
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > truded 15 января 2018, 22:54

      Фарфан

      0
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      Рейтинг: +234

      Кнут Юхансон 15 января 2018, 21:14

      Канчельскис был просто бегунок по бровке....

      -2
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 > Кнут Юхансон 15 января 2018, 21:19

      Пусть даже и бегунок....Но в Манчестер Юнайтед !!! И не надо его как игрока ни во что не ставить....А свое мнение может иметь каждый....И Промесу это только на пользу может пойти....Уж очень он иногда инертен...Тут Андрей прав на все 100% ...

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      Рейтинг: +1691

      Соа́рес де Мора́ис 15 января 2018, 20:58

      Полное вью интереснее там Квинси на всё с юмором реагировал, и поводил по губам и орлову гене и канчельскису, заткнул чётко, и правильно! Критики куевы)))))

      А про жену это он не зная на больное наступил, но ему надо сказать, что его Стасик Михайлов опередил))

      6
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      Рейтинг: +1450

      Sedoi_Goblin 15 января 2018, 20:50

      Канчельскис несёт Суперкубок Европы, два золота чемпионата Англии,кубок Англии,кубок Лиги(тоже оттуда),золото и кубок Шотландии и еще кое-что...

      2
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid > Sedoi_Goblin 15 января 2018, 20:56

      Как игрок Канчельскис много достиг, да. Но разве дает это право человеку критиковать всех направо и налево, часто не зная ситуацию изнутри, а также выбирая не самые корректные формулировки?

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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > Pro100Kid 15 января 2018, 22:56

      Не точно даёт право,он может даже не спрашивать,а просто говорить и кстати всё по делу сказал

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      Рейтинг: +1450

      Sedoi_Goblin > altair2004 16 января 2018, 11:27

      Его СССР вырастил,выучил и в Европу дорогу дал...

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