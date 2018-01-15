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  • Сафонов сообщил, что Караваев на данный момент близок к переходу в один из российских клубов

Сафонов сообщил, что Караваев на данный момент близок к переходу в один из российских клубов

15 января 2018, 13:35
3

Президент «СА-Футбольное агентство» Алексей Сафонов рассказал о ситуации с возможным переездом в Россию защитника «Спарты» Вячеслава Караваева. Кроме того, он подтвердил, что в услугах игрока заинтересовано «Динамо».

Ранее также сообщалось об интересе к 22-летнему россиянину со стороны «Спартака». Действующий контракт Караваева с пражским клубом рассчитан до июня 2020 года.

– «Динамо» заинтересовано в приобретении Караваева?

– Один из вариантов — «Динамо», да.

– И «Спарта» хочет 3 миллиона евро?

– Цифры я называть не хочу. Когда идут переговоры, они могут меняться в разные стороны. У любого игрока есть суммы и опции, прописанные в контракте. У игрока может быть стоимость 10 миллионов, а клуб его готов отпустить за 5-6. Здесь такая же ситуация. Пока идут переговоры.

– «Спарта» настроена именно на продажу?

– У игрока скоро заканчивается контракт, клуб, естественно, хочет продать. Это ведь не только футбол, но и бизнес. Чем меньше остается до окончания контракта, тем дешевле цена. Если только речь идет не о Месси, Суаресе.

– На сегодня день он ближе к России или Европе?

– На данный момент больше вероятность, что он окажется в российской команде.

Караваев перешел в «Спарту» из ЦСКА летом 2016 года за 1 миллион евро.

Источник: «Спорт день за днем»
Чехия. Синот Лига Россия. Премьер-лига Спарта Караваев Вячеслав
Комментарии (3)
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DOCTOR PENALTY
1516013192
Очень хорошая новость
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Диктор
1516031768
Хотелось бы увидеть его в составе Спартака.
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Joko21
1516032764
неудачно съездил в командировку
Ответить
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