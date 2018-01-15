Сафонов сообщил, что Караваев на данный момент близок к переходу в один из российских клубов

Президент «СА-Футбольное агентство» Алексей Сафонов рассказал о ситуации с возможным переездом в Россию защитника «Спарты» Вячеслава Караваева. Кроме того, он подтвердил, что в услугах игрока заинтересовано «Динамо».

Ранее также сообщалось об интересе к 22-летнему россиянину со стороны «Спартака». Действующий контракт Караваева с пражским клубом рассчитан до июня 2020 года.

– «Динамо» заинтересовано в приобретении Караваева?

– Один из вариантов — «Динамо», да.

– И «Спарта» хочет 3 миллиона евро?

– Цифры я называть не хочу. Когда идут переговоры, они могут меняться в разные стороны. У любого игрока есть суммы и опции, прописанные в контракте. У игрока может быть стоимость 10 миллионов, а клуб его готов отпустить за 5-6. Здесь такая же ситуация. Пока идут переговоры.

– «Спарта» настроена именно на продажу?

– У игрока скоро заканчивается контракт, клуб, естественно, хочет продать. Это ведь не только футбол, но и бизнес. Чем меньше остается до окончания контракта, тем дешевле цена. Если только речь идет не о Месси, Суаресе.

– На сегодня день он ближе к России или Европе?

– На данный момент больше вероятность, что он окажется в российской команде.

Караваев перешел в «Спарту» из ЦСКА летом 2016 года за 1 миллион евро.