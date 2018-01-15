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    Сафонов сообщил, что Караваев на данный момент близок к переходу в один из российских клубов

    Президент «СА-Футбольное агентство» Алексей Сафонов рассказал о ситуации с возможным переездом в Россию защитника «Спарты» Вячеслава Караваева. Кроме того, он подтвердил, что в услугах игрока заинтересовано «Динамо».

    Ранее также сообщалось об интересе к 22-летнему россиянину со стороны «Спартака». Действующий контракт Караваева с пражским клубом рассчитан до июня 2020 года.

    – «Динамо» заинтересовано в приобретении Караваева?

    – Один из вариантов — «Динамо», да.

    – И «Спарта» хочет 3 миллиона евро?

    – Цифры я называть не хочу. Когда идут переговоры, они могут меняться в разные стороны. У любого игрока есть суммы и опции, прописанные в контракте. У игрока может быть стоимость 10 миллионов, а клуб его готов отпустить за 5-6. Здесь такая же ситуация. Пока идут переговоры.

    – «Спарта» настроена именно на продажу?

    – У игрока скоро заканчивается контракт, клуб, естественно, хочет продать. Это ведь не только футбол, но и бизнес. Чем меньше остается до окончания контракта, тем дешевле цена. Если только речь идет не о Месси, Суаресе.

    – На сегодня день он ближе к России или Европе?

    – На данный момент больше вероятность, что он окажется в российской команде.

    Караваев перешел в «Спарту» из ЦСКА летом 2016 года за 1 миллион евро.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    15.01.2018 13:35
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 15 января 2018, 19:12

      неудачно съездил в командировку

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 15 января 2018, 18:56

      Хотелось бы увидеть его в составе Спартака.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 15 января 2018, 13:46

      Очень хорошая новость

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