Таски: «Надеемся, что сможем пройти «Атлетик» в Лиге Европы»

Защитник «Спартака» Сердар Таски поделился ожиданиями от матча 1/16 финала Лиги Европы против «Атлетика».

— Вы трудитесь на сборе в Дубае уже пять дней. Как себя чувствуете?

— Пока все идет по плану. Ощущаю себя хорошо. Мы втягиваемся в тренировочный процесс. С каждым днем нагрузки все увеличиваются. Думаю, интенсивность занятий будет нарастать, чтобы мы скорее обрели оптимальные кондиции и подошли в отличной форме к матчам, которые нам предстоит сыграть во второй части сезона.

— Держите в голове то, что уже в феврале «Спартак» будет играть в 1/16 финала Лиги Европы?

— Конечно. Нам предстоит встретиться с таким интересным и сильным соперником, как «Атлетик» из Бильбао. Мы надеемся, что сумеем его пройти. Понимаем, что будет непросто. Для того чтобы добиться положительного результата в играх с испанцами, нам нужно сейчас хорошо потрудиться на сборах.

Матч «Спартак» – «Атлетик» пройдет 15 февраля в Москве.