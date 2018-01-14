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    Таски: «Надеемся, что сможем пройти «Атлетик» в Лиге Европы»

    Защитник «Спартака» Сердар Таски поделился ожиданиями от матча 1/16 финала Лиги Европы против «Атлетика».

    — Вы трудитесь на сборе в Дубае уже пять дней. Как себя чувствуете?

    — Пока все идет по плану. Ощущаю себя хорошо. Мы втягиваемся в тренировочный процесс. С каждым днем нагрузки все увеличиваются. Думаю, интенсивность занятий будет нарастать, чтобы мы скорее обрели оптимальные кондиции и подошли в отличной форме к матчам, которые нам предстоит сыграть во второй части сезона.

    Держите в голове то, что уже в феврале «Спартак» будет играть в 1/16 финала Лиги Европы?

    — Конечно. Нам предстоит встретиться с таким интересным и сильным соперником, как «Атлетик» из Бильбао. Мы надеемся, что сумеем его пройти. Понимаем, что будет непросто. Для того чтобы добиться положительного результата в играх с испанцами, нам нужно сейчас хорошо потрудиться на сборах.

    Матч «Спартак» – «Атлетик» пройдет 15 февраля в Москве.

    Источник: ФК «Спартак»

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    14.01.2018 16:29
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 15 января 2018, 07:06

      Верим в вас.Удачи ребята.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 14 января 2018, 17:36

      Не надейся, а возьми и пройди.

      3
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      Рейтинг: -16

      fdwhhb.357 14 января 2018, 17:03

      Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров.Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 14 января 2018, 16:45

      А уж мы как надеемся!!!

      3
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      Рейтинг: +957

      Куртуазные манеры 14 января 2018, 16:39

      С Атлетиком точно не просто будет, но реально.

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