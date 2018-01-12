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  • МИД РФ: «Британские журналисты получили государственный заказ на кампанию против ЧМ-2018»

МИД РФ: «Британские журналисты получили государственный заказ на кампанию против ЧМ-2018»

12 января 2018, 16:38
18

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что журналисты из Великобритании получили государственный заказ на создание негативного фона ЧМ-2018.

«Сейчас нам стало известно, что журналисты Соединенного Королевства, причем это не одно СМИ, а целый ряд, получили в прямом смысле государственный заказ на запуск медийной компании по созданию негативного фона для проведения чемпионата мира по футболу в России.

Сюжеты, темы и заходы были тоже проработаны. Были разработаны тезисы, которые были предложены СМИ Великобритании для использования в своих материалах.

Из этих тезисов и сюжетов я могу озвучить такие: якобы отсутствие в России необходимой инфраструктуры и условий для проведения чемпионата, агрессивность российских болельщиков, непрофессионализм местных правоохранительных органов, неспособность гарантировать безопасность иностранных туристов. Вся эта история будет активно разыгрываться в преддверии Чемпиона мира в РФ в западных СМИ», — сказала Захарова.

Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля.

Источник: ТАСС
Чемпионат мира
Комментарии (18)
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Ara Raisovich
1515765076
Честно говоря насрать, что они там получили, все адекватные приедут а на остальных насраааать!
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kykyi
1515765402
Маша, пошла бы ты в жопу. В Британии СМИ не получают госзаказ, они там его мочат. Маха перепила и перепутала GB и РФ,
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la verdad
1515765428
Машку на Пряжку!!!!))) Если есть факты - назови имена. Или хватит гавкать, шавка кремлевская.
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daco21
1515765435
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insider_retro
1515765909
Набор общих фраз... Имеете, что сказать - тогда надо озвучить названия ресурсов, СМИ, издательств, скрины документов, переписка должностных лиц!!... А пока всё слабо и предсказуемо... Нет у нас контринформационной деятельности и не будет, т.к. все силы уходят на пропаганду... Однозначно будут давить по всем направлениям, а нам и ответить нечего и нечем...(((
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nem00700
1515766766
"якобы отсутствие в России необходимой инфраструктуры и условий для проведения чемпионата, агрессивность российских болельщиков, непрофессионализм местных правоохранительных органов, неспособность гарантировать безопасность иностранных туристов." Я только не понял, а что из этого вранье? Всё ведь так и есть)
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Kulimen
1515767699
Когда там выборы президента у них будут? Пусть наши хакеры нормального им подберут.
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diadushka
1515769110
..........а еще они получили госзаказ на клевету в наш адрес, что мол у нас плохие дороги, низкие зарплаты (а некоторых и вовсе кидают и годами не платят), высокие цены и тарифы! Но мы то все знаем, что это не так...........
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OfaZavr
1515772794
ну это и так давно понятно было, по тому как пугали болельщиков бесконечными рассказами о нас.
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alex1951
1515832455
Потеха в том,что Маша эти факты не отрицает,значитса они есть.. Ну тогда в чем дело,пусть Маша и её Медведи и займутся разрешением этих проблем,флаг вам в руки!
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