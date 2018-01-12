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    МИД РФ: «Британские журналисты получили государственный заказ на кампанию против ЧМ-2018»

    Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что журналисты из Великобритании получили государственный заказ на создание негативного фона ЧМ-2018.

    «Сейчас нам стало известно, что журналисты Соединенного Королевства, причем это не одно СМИ, а целый ряд, получили в прямом смысле государственный заказ на запуск медийной компании по созданию негативного фона для проведения чемпионата мира по футболу в России.

    Сюжеты, темы и заходы были тоже проработаны. Были разработаны тезисы, которые были предложены СМИ Великобритании для использования в своих материалах.

    Из этих тезисов и сюжетов я могу озвучить такие: якобы отсутствие в России необходимой инфраструктуры и условий для проведения чемпионата, агрессивность российских болельщиков, непрофессионализм местных правоохранительных органов, неспособность гарантировать безопасность иностранных туристов. Вся эта история будет активно разыгрываться в преддверии Чемпиона мира в РФ в западных СМИ», — сказала Захарова.

    Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля.

    Источник: ТАСС

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    12.01.2018 16:38
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +1167

      Александр52 14 января 2018, 18:25

      Мне кажется она сама, как бы невзначай, подсказывает этим пресловутым СМИ, где им копать надо, причём наводку даёт 100% точную. Зачем всё обострять. Мы и сами каждый день себе имидж портим, а здесь ещё эта дама.

      1
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 14 января 2018, 17:56

      ЧМ все равно не отберут. Ну а таком случае как говориться.А Васька слушает, да ест!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +11475

      alex1951 13 января 2018, 11:34

      Потеха в том,что Маша эти факты не отрицает,значитса они есть..
      Ну тогда в чем дело,пусть Маша и её Медведи и займутся разрешением этих
      проблем,флаг вам в руки!

      3
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      Рейтинг: +24829

      dok66 12 января 2018, 20:09

      Это для того , чтобы сборная Англии испугалась , и отказалась от поездки )))

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 12 января 2018, 18:59

      ну это и так давно понятно было, по тому как пугали болельщиков бесконечными рассказами о нас.

      2
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 12 января 2018, 18:28

      я саксов все равно буду исподтишка знакомить культурой нашей страны...

      -1
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      Рейтинг: +2141

      diadushka 12 января 2018, 17:58

      ..........а еще они получили госзаказ на клевету в наш адрес, что мол у нас плохие дороги, низкие зарплаты (а некоторых и вовсе кидают и годами не платят), высокие цены и тарифы! Но мы то все знаем, что это не так...........

      5
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      Рейтинг: +28706

      silver29 12 января 2018, 17:54

      У них в Англии не меньше нашего воруют, а правопорядок в стране определяется не наличием воров , а умением властей их обезвреживать. (с) Глеб Жеглов, избранное в пяти томах.

      4
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 12 января 2018, 17:34

      Когда там выборы президента у них будут? Пусть наши хакеры нормального им подберут.

      4
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      Рейтинг: +2141

      diadushka > Kulimen 12 января 2018, 18:08

      .......может лучше нам пусть подберут нормального? какое нам дело до англичан?! А вообще, в Великобритании нет президента, (если что) там королева и премьер-министр..........

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      Рейтинг: +28706

      silver29 > Kulimen 12 января 2018, 18:19

      может своей экономикой, спортом, наукой заниматься, а не льстить им и не оглядываться на каждый их чих.

      3
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 12 января 2018, 17:30

      А может в жопу этих англичан, пусть вообще к нам не едут. Пускай лучше не футболом, а черножопыми и педиками все летом занимаются.

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