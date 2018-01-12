МИД РФ: «Британские журналисты получили государственный заказ на кампанию против ЧМ-2018»

Мне кажется она сама, как бы невзначай, подсказывает этим пресловутым СМИ, где им копать надо, причём наводку даёт 100% точную. Зачем всё обострять. Мы и сами каждый день себе имидж портим, а здесь ещё эта дама.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что журналисты из Великобритании получили государственный заказ на создание негативного фона ЧМ-2018.
«Сейчас нам стало известно, что журналисты Соединенного Королевства, причем это не одно СМИ, а целый ряд, получили в прямом смысле государственный заказ на запуск медийной компании по созданию негативного фона для проведения чемпионата мира по футболу в России.
Сюжеты, темы и заходы были тоже проработаны. Были разработаны тезисы, которые были предложены СМИ Великобритании для использования в своих материалах.
Из этих тезисов и сюжетов я могу озвучить такие: якобы отсутствие в России необходимой инфраструктуры и условий для проведения чемпионата, агрессивность российских болельщиков, непрофессионализм местных правоохранительных органов, неспособность гарантировать безопасность иностранных туристов. Вся эта история будет активно разыгрываться в преддверии Чемпиона мира в РФ в западных СМИ», — сказала Захарова.
Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля.