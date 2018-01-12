Брага: «Дзюба может оказаться только в «Краснодаре», других вариантов нет»

Журналист La Gazzetta dello Sport Микаэль Брага уверен, что его соотечественник Доменико Кришито в ближайшее время сменит «Зенит» на один из итальянских клубов. Главной причиной этому он видит семью футболиста.

– Судя по всему, ваш соотечественник Доменико Кришито покинет «Зенит» либо нынешней зимой, либо ближайшим летом. Что думаете на этот счет?

– За те годы, что Кришито уже провел в Петербурге, он зарекомендовал себя с самой лучшей стороны. Доменико – игрок основы, умеет не только защищаться, но и атаковать, носил капитанскую повязку. Можно сказать, что Кришито – символ «Зенита». Он бы мог поиграть за питерский клуб еще, но, скорее всего, хочет сейчас вернуться в Италию, потому что думает о семье, ведь его дети подросли и скоро станут учиться в школе. На мой взгляд, после «Зенита» Кришито перейдет в какой-нибудь итальянский клуб – вряд ли он отправится в «Фенербахче».

– Дзюбе надо уходить из «Зенита» за игровой практикой как можно быстрее? Или Артему стоит надеяться на благосклонность Манчини?

– По-моему, покупка Заболотного четко дает понять, что Манчини на Дзюбу рассчитывать не будет. Сейчас Артему лучше отправиться куда-то в аренду, чтобы весной показать себя с хорошей стороны и получить вызов в сборную на домашний чемпионат мира. В какой клуб? В «Спартак»? Нет. В «Локомотив»? Я думаю, «железнодорожникам» он не нужен, так как может сломать их командную игру. В ЦСКА? Армейцам нужен форвард, но другого плана – более быстрый, как Вагнер Лав, Думбия или Муса. Выходит, Дзюба сейчас может оказаться только в «Краснодаре» – других вариантов для него я не вижу.