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    Брага: «Дзюба может оказаться только в «Краснодаре», других вариантов нет»

    Журналист La Gazzetta dello Sport Микаэль Брага уверен, что его соотечественник Доменико Кришито в ближайшее время сменит «Зенит» на один из итальянских клубов. Главной причиной этому он видит семью футболиста.

    – Судя по всему, ваш соотечественник Доменико Кришито покинет «Зенит» либо нынешней зимой, либо ближайшим летом. Что думаете на этот счет?

    – За те годы, что Кришито уже провел в Петербурге, он зарекомендовал себя с самой лучшей стороны. Доменико – игрок основы, умеет не только защищаться, но и атаковать, носил капитанскую повязку. Можно сказать, что Кришито – символ «Зенита». Он бы мог поиграть за питерский клуб еще, но, скорее всего, хочет сейчас вернуться в Италию, потому что думает о семье, ведь его дети подросли и скоро станут учиться в школе. На мой взгляд, после «Зенита» Кришито перейдет в какой-нибудь итальянский клуб – вряд ли он отправится в «Фенербахче».

    – Дзюбе надо уходить из «Зенита» за игровой практикой как можно быстрее? Или Артему стоит надеяться на благосклонность Манчини?

    – По-моему, покупка Заболотного четко дает понять, что Манчини на Дзюбу рассчитывать не будет. Сейчас Артему лучше отправиться куда-то в аренду, чтобы весной показать себя с хорошей стороны и получить вызов в сборную на домашний чемпионат мира. В какой клуб? В «Спартак»? Нет. В «Локомотив»? Я думаю, «железнодорожникам» он не нужен, так как может сломать их командную игру. В ЦСКА? Армейцам нужен форвард, но другого плана – более быстрый, как Вагнер Лав, Думбия или Муса. Выходит, Дзюба сейчас может оказаться только в «Краснодаре» – других вариантов для него я не вижу.

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    12.01.2018 07:54
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 12 января 2018, 17:25

      да и Краснодару он не шибко дался дойдёт до того что сам будет стучатся в двери всех команд с молвой и на коленках НУ ВОЗЬМИТЕ МЕНЯ

      1
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      Рейтинг: +1168

      Argon 12 января 2018, 14:52

      ППЦ. Больше нет места, как в Краснодаре. Пусть в Томь валит и доказывает, что он классный игрок.

      0
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      Рейтинг: +51

      raptor62 12 января 2018, 12:24

      говорящее полено ни кому не нужно хах ,немытые подписали,а сейчас
      избавится не могут от этого баласта так им и придется ему башлять
      до окончания контракта.

      2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 12 января 2018, 11:26

      а почему он говорил только про команды из верхней части таблицы, ему место как раз в командах из нижней части там возьмут почти в любую)

      5
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      Рейтинг: +29850

      ROSTOV SUPER > OfaZavr 12 января 2018, 11:50

      Его газпромовскую з/п не всем потянуть , а что написано пером , дальше сам знаешь !

      3
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > ROSTOV SUPER 12 января 2018, 11:55

      ну пусть хотя бы в аренду а Зеня ему будет зарплату платить, а если продавать то тупик получается верхним не нужен нижние его зарплату не потянут а в Европу не берут и не зовут.

      5
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      Рейтинг: +29850

      ROSTOV SUPER > OfaZavr 12 января 2018, 11:59

      Зенит его з/п в арендную стоимость захерачит и скажет берите без з/п !

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > ROSTOV SUPER 12 января 2018, 12:06

      с них все можно ожидать, но если самим уже очень хочется от него избавиться то должны пойти на уступки.

      2
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      Рейтинг: +742

      Юрий Б. 12 января 2018, 11:00

      Вряд ли Галицкий даст Дзюбе те же деньги что и Газпром

      0
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      Рейтинг: +978

      РМЗ 12 января 2018, 09:52

      В мордовию

      0
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      Рейтинг: +2051

      almanev 12 января 2018, 09:26

      В Ростов пусть идет, если возьмут.

      0
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      Рейтинг: +29850

      ROSTOV SUPER 12 января 2018, 08:53

      Дошутился , клоун , но з/п от Газпрома ухватил ,а футбол ..... ну звиняйте , не получилось !

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      Рейтинг: +6913

      sochi-2013 12 января 2018, 08:30

      Конечно Краснодар "реанимировал" многих игроков, но только тех, кто хочет этого, а у Дзюбы как-то такого желания не видно.

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      Рейтинг: +2390

      baden69 12 января 2018, 08:13

      Судя по всему, он скорее всего может оказаться в Зените-2, либо дальше шутить на скамейке, т.к. в первой половине чемпионата выходя на поле никакого усиления игры команды не было видно, скорее наоборот.

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