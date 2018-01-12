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  • Брага: «Дзюба может оказаться только в «Краснодаре», других вариантов нет»

Брага: «Дзюба может оказаться только в «Краснодаре», других вариантов нет»

12 января 2018, 07:54
14

Журналист La Gazzetta dello Sport Микаэль Брага уверен, что его соотечественник Доменико Кришито в ближайшее время сменит «Зенит» на один из итальянских клубов. Главной причиной этому он видит семью футболиста.

– Судя по всему, ваш соотечественник Доменико Кришито покинет «Зенит» либо нынешней зимой, либо ближайшим летом. Что думаете на этот счет?

– За те годы, что Кришито уже провел в Петербурге, он зарекомендовал себя с самой лучшей стороны. Доменико – игрок основы, умеет не только защищаться, но и атаковать, носил капитанскую повязку. Можно сказать, что Кришито – символ «Зенита». Он бы мог поиграть за питерский клуб еще, но, скорее всего, хочет сейчас вернуться в Италию, потому что думает о семье, ведь его дети подросли и скоро станут учиться в школе. На мой взгляд, после «Зенита» Кришито перейдет в какой-нибудь итальянский клуб – вряд ли он отправится в «Фенербахче».

– Дзюбе надо уходить из «Зенита» за игровой практикой как можно быстрее? Или Артему стоит надеяться на благосклонность Манчини?

– По-моему, покупка Заболотного четко дает понять, что Манчини на Дзюбу рассчитывать не будет. Сейчас Артему лучше отправиться куда-то в аренду, чтобы весной показать себя с хорошей стороны и получить вызов в сборную на домашний чемпионат мира. В какой клуб? В «Спартак»? Нет. В «Локомотив»? Я думаю, «железнодорожникам» он не нужен, так как может сломать их командную игру. В ЦСКА? Армейцам нужен форвард, но другого плана – более быстрый, как Вагнер Лав, Думбия или Муса. Выходит, Дзюба сейчас может оказаться только в «Краснодаре» – других вариантов для него я не вижу.

Источник: «Спорт уик-энд»
Россия. Премьер-лига Зенит Краснодар Дзюба Артем Кришито Доменико
Комментарии (14)
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baden69
1515734037
Судя по всему, он скорее всего может оказаться в Зените-2, либо дальше шутить на скамейке, т.к. в первой половине чемпионата выходя на поле никакого усиления игры команды не было видно, скорее наоборот.
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sochi-2013
1515735018
Конечно Краснодар "реанимировал" многих игроков, но только тех, кто хочет этого, а у Дзюбы как-то такого желания не видно.
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ROSTOV SUPER
1515736418
Дошутился , клоун , но з/п от Газпрома ухватил ,а футбол ..... ну звиняйте , не получилось !
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almanev
1515738399
В Ростов пусть идет, если возьмут.
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РМЗ
1515739978
В мордовию
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Юрий Б.
1515744048
Вряд ли Галицкий даст Дзюбе те же деньги что и Газпром
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OfaZavr
1515745588
а почему он говорил только про команды из верхней части таблицы, ему место как раз в командах из нижней части там возьмут почти в любую)
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raptor62
1515749083
говорящее полено ни кому не нужно хах ,немытые подписали,а сейчас избавится не могут от этого баласта так им и придется ему башлять до окончания контракта.
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Argon
1515757972
ППЦ. Больше нет места, как в Краснодаре. Пусть в Томь валит и доказывает, что он классный игрок.
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Полная Канистра
1515767143
да и Краснодару он не шибко дался дойдёт до того что сам будет стучатся в двери всех команд с молвой и на коленках НУ ВОЗЬМИТЕ МЕНЯ
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