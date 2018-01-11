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    Арустамян: «Зенит» предлагает за Швеца 4 миллиона. «Ахмат» хочет 7-8 миллионов»

    Комментатор Нобель Арустамян рассказал о переговорах «Зенита» и «Ахмата» по трансферу полузащитника грозненцев Антона Швеца.

    «Одно из потенциальных усилений для «Зенита» – это Швец из «Ахмата». Сейчас главный вопрос – сумеют ли клубы договориться.

    Сам «Ахмат» хочет в районе 7-8 миллионов евро за своего футболиста. «Зенит» предлагает 4 миллиона. Как вы видите, большая разница, и вероятность того, что клубы договорятся, – невелика.

    Но «Зенит» продолжает интересоваться этим футболистом и, может быть, рано или поздно сумеют найти консенсус с командой из Грозного», — сказал Арустамян.

    В текущем сезоне РФПЛ Швец отметился тремя голами в 15 матчах.

    Источник: YouTube

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    11.01.2018 20:35
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    Комментарии10
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    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 12 января 2018, 10:24

      усиление лавки продолжается))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 11 января 2018, 22:36

      У них куча полузащитников, которых Манчини не может использовать. Зачем вам еще зачем ???? Вот Рубину или Краснодару бы его

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1022

      Joko21 11 января 2018, 22:03

      Что-то Зенит мочит... Без Сарсании Зенит катится в тар-тарарым

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +195

      Павел Амурский 11 января 2018, 21:48

      Зачем Зениту этот балласт.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 11 января 2018, 21:18

      Мясорубка по имени Зенит

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro 11 января 2018, 21:11

      Есть алкаш-собеседник, а есть чародей-вещун...
      Примерно такая же разница между Арустамяном-комментатором и Нобелем-инсайдером!...))) Ни то, ни сё...))

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1060

      makson_klim > insider_retro 11 января 2018, 22:39

      а есть еще задушевный прости господи....п.и.з.д.у.н...))))

      3
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 11 января 2018, 20:52

      сейчас купят, потом игрок пол сезона посидит на лавке и они его летом продадут

      4
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    • ...
      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 11 января 2018, 20:47

      Кто-нибудь остановит это безобразие???

      5
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 11 января 2018, 20:37

      Ещё и Швеца на лавку ?,а потом думать ,как ему клуб найти ?((

      3
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