Арустамян: «Зенит» предлагает за Швеца 4 миллиона. «Ахмат» хочет 7-8 миллионов»

Комментатор Нобель Арустамян рассказал о переговорах «Зенита» и «Ахмата» по трансферу полузащитника грозненцев Антона Швеца.

«Одно из потенциальных усилений для «Зенита» – это Швец из «Ахмата». Сейчас главный вопрос – сумеют ли клубы договориться.

Сам «Ахмат» хочет в районе 7-8 миллионов евро за своего футболиста. «Зенит» предлагает 4 миллиона. Как вы видите, большая разница, и вероятность того, что клубы договорятся, – невелика.

Но «Зенит» продолжает интересоваться этим футболистом и, может быть, рано или поздно сумеют найти консенсус с командой из Грозного», — сказал Арустамян.

В текущем сезоне РФПЛ Швец отметился тремя голами в 15 матчах.