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  • Арустамян: «Зенит» предлагает за Швеца 4 миллиона. «Ахмат» хочет 7-8 миллионов»

Арустамян: «Зенит» предлагает за Швеца 4 миллиона. «Ахмат» хочет 7-8 миллионов»

11 января 2018, 20:35
11

Комментатор Нобель Арустамян рассказал о переговорах «Зенита» и «Ахмата» по трансферу полузащитника грозненцев Антона Швеца.

«Одно из потенциальных усилений для «Зенита» – это Швец из «Ахмата». Сейчас главный вопрос – сумеют ли клубы договориться.

Сам «Ахмат» хочет в районе 7-8 миллионов евро за своего футболиста. «Зенит» предлагает 4 миллиона. Как вы видите, большая разница, и вероятность того, что клубы договорятся, – невелика.

Но «Зенит» продолжает интересоваться этим футболистом и, может быть, рано или поздно сумеют найти консенсус с командой из Грозного», — сказал Арустамян.

В текущем сезоне РФПЛ Швец отметился тремя голами в 15 матчах.

Источник: YouTube
Россия. Премьер-лига Ахмат Зенит Швец Антон
Комментарии (11)
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acer2003
1515692251
Ещё и Швеца на лавку ?,а потом думать ,как ему клуб найти ?((
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Сильвербой
1515692876
Кто-нибудь остановит это безобразие???
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серега кашин
1515693152
сейчас купят, потом игрок пол сезона посидит на лавке и они его летом продадут
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insider_retro
1515694295
Есть алкаш-собеседник, а есть чародей-вещун... Примерно такая же разница между Арустамяном-комментатором и Нобелем-инсайдером!...))) Ни то, ни сё...))
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DOCTOR PENALTY
1515694708
Мясорубка по имени Зенит
Ответить
Павел Амурский
1515696481
Зачем Зениту этот балласт.
Ответить
Joko21
1515697384
Что-то Зенит мочит... Без Сарсании Зенит катится в тар-тарарым
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кузнецов артем
1515699364
У них куча полузащитников, которых Манчини не может использовать. Зачем вам еще зачем ???? Вот Рубину или Краснодару бы его
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OfaZavr
1515741883
усиление лавки продолжается))
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