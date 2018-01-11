Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Сантос» отпустит Вериссимо в «Спартак» за 10 миллионов

11 января 2018, 11:30
21

Защитник «Сантоса» Лукас Вериссимо может перейти в «Спартак», сообщает Sambafoot. Бразильская сторона готова отпустить своего игрока, но только за цену, превышающую 10 миллионов евро. Ранее красно-белые предлагали за игрока около 8 миллионов.

Известно, что «Сантос» переживает в данный момент финансовые трудности. Президент клуба заявил, что даже учитывая состояние «Сантоса», они не готовы отпустить перспективного игрока.

Стоит отметить, что «Спартак» является не единственным претендентом на Вериссимо. В его услугах также заинтересован клуб АПЛ.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Трансферы Сантос Спартак
Комментарии (21)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Диктор
1515659702
Ну как я и сказал-просто жадность .Цену набивают.
Ответить
oyabun
1515660371
Нормально так цену задрали. С 6 до 10. И ведь не факт что окажется хорошим защитником, если всё же возьмем.
Ответить
zigbert
1515661431
Аппетиты бразильцев возрастают.
Ответить
Алекс 914
1515663760
Ни в коем случае нельзя брать за такие деньги! Заграничные клубы просто отжимают у наших бабки. Конечно, ведь прецеденты уже были!Что у нас за переговорщики такие...
Ответить
Полная Канистра
1515670973
шантажисты ещё те не мы тут дураки а вы полные дураки
Ответить
slavа0508
1515674639
Начался Бразильский сериал на 3 месяца,,,,,
Ответить
Freyd
1515675812
За 10 он и нафиг не сдался
Ответить
Vlad_Tverskoy
1515677014
ох уж эти хитрые бразильцы,раньше только сериалы снимать умели)а сейчас как азербайджанцы торгуются)) как бы говорит тяжело клубу не было не отдам перспективного игрока,накиньте еще парочку лямов и поговорим))) Говорят президент клуба плакал но продал игрока когда предложили 14 лямов))) знаем мы ваши ручки загребущие,слышали краем уха что в России много медведей водки и бабла вот и наглеют! научились торгоши Не хотите НЕ НАДО! я не пойму скауты спартака за весь год одного защитника проработали или у него три ноги что он такой нужный нам пипец?
Ответить
батог
1515681686
Брать только за 5.
Ответить
OfaZavr
1515683835
совсем уже обнаглели цену накручивать, они видят заинтересованность Спартака а надо им показать что он нам не нужен больше сразу перестанут фигней страдать.
Ответить
Главные новости
Даку высказался о реакции болельщиков «Спартака» на свой переход
08:45
Шалимов оценил шансы Батракова стать основным игроком «Галатасарая»
08:30
«Црвена Звезда» определилась с суммой, за которую готова продать форварда в ЦСКА
08:15
Трансфер Батракова, еще один россиянин в Европе, «Барса» встречает обладателя «Золотого мяча» и другие новости
01:58
1
Семак: «В «Зените» есть игроки, которых нельзя критиковать»
01:18
13
Мостовой знает Канье Уэста: «У него же еще жена с большой грудью?»
00:57
2
Экс-тренер «Динамо» – о матче с «Зенитом»: «Судья убил эту игру»
00:40
4
«Локомотив» заработает рекордную сумму на продаже игроков за одно трансферное окно
00:22
2
Федотов разобрал судейство в матче «Балтика» – «Спартак»
00:12
3
Назван новый капитан «Барселоны»
Вчера, 23:58
1
Все новости
Все новости
Президент РПЛ высказался о трансфере Батракова в «Галатасарай»
01:25
Мостовой знает Канье Уэста: «У него же еще жена с большой грудью?»
00:57
2
Кержаков посоветовал «Ростову» и «Рубину» российских тренеров
00:47
1
Экс-тренер «Динамо» – о матче с «Зенитом»: «Судья убил эту игру»
00:40
4
«Локомотив» заработает рекордную сумму на продаже игроков за одно трансферное окно
00:22
2
Федотов разобрал судейство в матче «Балтика» – «Спартак»
00:12
3
Лещенко дал смелый прогноз на итоговое место «Динамо» в сезоне РПЛ
Вчера, 23:49
2
Карседо описал Угальде двумя словами
Вчера, 23:41
У Дивеева нет вопросов к пенальти в пользу «Зенита» в матче с «Динамо»
Вчера, 23:26
12
Участник ЧМ-2026 отказал «Краснодару»
Вчера, 23:14
«Ростов» назначил нового спортивного директора
Вчера, 22:58
ВидеоГурцкая охарактеризовал Максименко одним словом после гола от «Балтики»
Вчера, 22:38
2
Реакция Канчельскиса на трансфер Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 22:29
2
Лещенко указал на явную судейскую ошибку в матче «Зенит» – «Динамо»
Вчера, 22:16
5
Гурцкая – о «Динамо»: «Деньгами еще надо распорядиться, а не говно купить»
Вчера, 21:21
1
Карседо оценил игру пары Угальде – Даку
Вчера, 21:17
1
Ловчев честно высказался о чемпионских перспективах «Спартака»
Вчера, 21:03
3
Завершено расследование инцидента с избиением журналиста «Матч ТВ» на стадионе «Локомотива»
Вчера, 20:45
1
Определен лучший футбольный эксперт России
Вчера, 20:43
7
«Ростов» объявил об уходе игрока, забившего на ЧМ-2026
Вчера, 20:12
8
Швец – об обладателе «Золотого мяча»: «А чем он выделяется? Я точно выглядел не слабее»
Вчера, 20:03
1
Итоговые условия трансфера Батракова из «Локомотива» в «Галатасарай»
Вчера, 19:56
4
Тюкавин отреагировал на слова, что его развратил «Зенит»
Вчера, 19:45
3
Гурцкая – о тренере РПЛ: «На его месте я бы ушел»
Вчера, 19:37
2
Орлов проанализировал спорный пенальти в пользу «Зенита»
Вчера, 19:17
24
Карседо ответил, что с Барко
Вчера, 19:03
Раскрыто, когда Батраков станет игроком «Галатасарая»
Вчера, 18:51
2
Назван лучший комментатор и ведущий России
Вчера, 18:34
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+