«Сантос» отпустит Вериссимо в «Спартак» за 10 миллионов

Защитник «Сантоса» Лукас Вериссимо может перейти в «Спартак», сообщает Sambafoot. Бразильская сторона готова отпустить своего игрока, но только за цену, превышающую 10 миллионов евро. Ранее красно-белые предлагали за игрока около 8 миллионов.

Известно, что «Сантос» переживает в данный момент финансовые трудности. Президент клуба заявил, что даже учитывая состояние «Сантоса», они не готовы отпустить перспективного игрока.

Стоит отметить, что «Спартак» является не единственным претендентом на Вериссимо. В его услугах также заинтересован клуб АПЛ.