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    «Сантос» отпустит Вериссимо в «Спартак» за 10 миллионов

    Защитник «Сантоса» Лукас Вериссимо может перейти в «Спартак», сообщает Sambafoot. Бразильская сторона готова отпустить своего игрока, но только за цену, превышающую 10 миллионов евро. Ранее красно-белые предлагали за игрока около 8 миллионов.

    Известно, что «Сантос» переживает в данный момент финансовые трудности. Президент клуба заявил, что даже учитывая состояние «Сантоса», они не готовы отпустить перспективного игрока.

    Стоит отметить, что «Спартак» является не единственным претендентом на Вериссимо. В его услугах также заинтересован клуб АПЛ.

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.01.2018 11:30
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 11 января 2018, 18:17

      совсем уже обнаглели цену накручивать, они видят заинтересованность Спартака а надо им показать что он нам не нужен больше сразу перестанут фигней страдать.

      4
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      Рейтинг: +3120

      erma 11 января 2018, 18:01

      Подождите, раньше писали что Сантос отпускает за 8, а Спартак предлагает 6. Лучше бы ничего не писали, чем такие новости или написали бы просто - торгуются.

      1
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      Рейтинг: +6913

      батог 11 января 2018, 17:41

      Брать только за 5.

      3
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      Рейтинг: +312

      Vlad_Tverskoy 11 января 2018, 16:23

      ох уж эти хитрые бразильцы,раньше только сериалы снимать умели)а сейчас как азербайджанцы торгуются)) как бы говорит тяжело клубу не было не отдам перспективного игрока,накиньте еще парочку лямов и поговорим)))

      Говорят президент клуба плакал но продал игрока когда предложили 14 лямов)))
      знаем мы ваши ручки загребущие,слышали краем уха что в России много медведей водки и бабла вот и наглеют! научились торгоши

      Не хотите НЕ НАДО!
      я не пойму скауты спартака за весь год одного защитника проработали или у него три ноги что он такой нужный нам пипец?

      4
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      Рейтинг: +1427

      Freyd 11 января 2018, 16:03

      За 10 он и нафиг не сдался

      3
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 11 января 2018, 15:45

      Заинтересован какой-то клуб АПЛ... ага.

      1
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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 11 января 2018, 15:43

      Начался Бразильский сериал на 3 месяца,,,,,

      3
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 11 января 2018, 14:42

      шантажисты ещё те не мы тут дураки а вы полные дураки

      6
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      Рейтинг: +75

      FCSM555 11 января 2018, 14:28

      пусть в Ж... себе засунут этого вериссимо

      2
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      Рейтинг: +883

      Spartak №1 11 января 2018, 14:25

      за 8-10 из италии, франции, голландии, португалии можно купить норм защитника, хорошие защитники из Бразилии.... редко бывает такое... мне чет не верится.... в Бразилии надо искат полузащитников.... лучше всего нападаюших

      2
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ > Spartak №1 11 января 2018, 15:48

      Ну да, Филипе Луис, Тиаго Силва, Марсело, Даниел Алвес... совсем ни о чем ребята. Всякие там Роберто Карлосы и Кафу - вообще были шантрапой, ага )))

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