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  • Президент «Сантоса» не хочет отпускать Вериссимо в «Спартак»

Президент «Сантоса» не хочет отпускать Вериссимо в «Спартак»

11 января 2018, 11:06
12

Руководство «Сантоса» не планирует терять защитника Лукаса Вериссимо. Напомним, что в его услугах был заинтересован «Спартак», предлагавший за игрока около 8 миллионов евро.

«У нас нет намерения отпускать Вериссимо в ближайшее время. В данный момент он входит в планы нашего тренера.

Лукас – очень талантливый футболист, мы готовы вкладывать средства в его развитие, потому что его будущее связано со сборной Бразилии. Возможно, придется какое-то время подождать, но он там окажется.

Вериссимо молод, но уже очень талантлив. «Сантос» не хочет терять такого игрока», – приводит слова президента бразильского клуба Жозе Карлоса Переса A Tribuna.

Источник: Бомбардир.ру
Бразилия. Серия А Сантос Спартак
Комментарии (12)
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Диктор
1515658935
Просто мало предложили. и все.
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andrebest4
1515659278
в переводе ..дайте больше и мы его отпустим и пофиг на сборную
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insider_retro
1515660322
Когда клуб хочет и может заработать, тогда планы тренера не сильно кого-то беспокоят...))) Президент жадюга и не конструктивный переговорщик...))
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zigbert
1515660821
Зачем тогда шли все эти переговоры?После которых он стал очень талантливым футболистом.
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Ruryu
1515661018
Около 8 млн. не так уж и мало....
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OfaZavr
1515661882
ну и зачем тогда вообще начинали переговоры только время зря теряем, а может опять хотят денег побольше выжать то тогда нужно отказаться от него.
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_Marqella_
1515662463
Хитрожопые бразилы так в неприкрытую накручивают цену на игрока...))
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OldenVad
1515671498
Видно, что цену набивают. У клуба денег нет, вот и стараются раскрутить.
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Полная Канистра
1515672909
фу какая же гадость ваша бразильская заливная рыба ----- вам на базаре только торговать
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deimos88
1515678478
Чет напомнило)) — Ты со мной переспишь за 50000 долларов??? — Да. — А за 100 рублей?? — Ты за кого меня принимаешь!?! — Ну за кого я тебя принимаю мы уже розобрались, вопрос только в цене.
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