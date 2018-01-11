Президент «Сантоса» не хочет отпускать Вериссимо в «Спартак»

Руководство «Сантоса» не планирует терять защитника Лукаса Вериссимо. Напомним, что в его услугах был заинтересован «Спартак», предлагавший за игрока около 8 миллионов евро.

«У нас нет намерения отпускать Вериссимо в ближайшее время. В данный момент он входит в планы нашего тренера.

Лукас – очень талантливый футболист, мы готовы вкладывать средства в его развитие, потому что его будущее связано со сборной Бразилии. Возможно, придется какое-то время подождать, но он там окажется.

Вериссимо молод, но уже очень талантлив. «Сантос» не хочет терять такого игрока», – приводит слова президента бразильского клуба Жозе Карлоса Переса A Tribuna.