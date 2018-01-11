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    Президент «Сантоса» не хочет отпускать Вериссимо в «Спартак»

    Руководство «Сантоса» не планирует терять защитника Лукаса Вериссимо. Напомним, что в его услугах был заинтересован «Спартак», предлагавший за игрока около 8 миллионов евро.

    «У нас нет намерения отпускать Вериссимо в ближайшее время. В данный момент он входит в планы нашего тренера.

    Лукас – очень талантливый футболист, мы готовы вкладывать средства в его развитие, потому что его будущее связано со сборной Бразилии. Возможно, придется какое-то время подождать, но он там окажется.

    Вериссимо молод, но уже очень талантлив. «Сантос» не хочет терять такого игрока», – приводит слова президента бразильского клуба Жозе Карлоса Переса A Tribuna.

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.01.2018 11:06
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +729

      deimos88 11 января 2018, 16:47

      Чет напомнило))
      — Ты со мной переспишь за 50000 долларов???
      — Да.
      — А за 100 рублей??
      — Ты за кого меня принимаешь!?!
      — Ну за кого я тебя принимаю мы уже розобрались, вопрос только в цене.

      1
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      Рейтинг: +312

      Vlad_Tverskoy 11 января 2018, 16:29

      ох уж эти хитрые бразильцы,раньше только сериалы снимать умели)а сейчас как азербайджанцы торгуются)) как бы говорит тяжело клубу не было не отдам перспективного игрока,накиньте еще парочку лямов и поговорим)))

      Говорят президент клуба плакал но продал игрока когда предложили 14 лямов)))
      знаем мы ваши ручки загребущие,слышали краем уха что в России много медведей водки и бабла вот и наглеют! научились торгоши

      Не хотите НЕ НАДО!
      я не пойму скауты спартака за весь год одного защитника проработали или у него три ноги что он такой нужный нам пипец?

      А где то в Кабо-Верде бегает двухметровый парень с заштопанным мячиком и играет не хуже а сто раз лучше и не догадывается что за это еще и деньги платят причем такие что в России врачи за всю жизнт некогда не увидят и это печально..

      0
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 11 января 2018, 15:29

      Началось выклянчивание..

      1
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 11 января 2018, 15:15

      фу какая же гадость ваша бразильская заливная рыба ----- вам на базаре только торговать

      2
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      Рейтинг: +2119

      OldenVad 11 января 2018, 14:51

      Видно, что цену набивают. У клуба денег нет, вот и стараются раскрутить.

      2
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      Рейтинг: +5420

      _Marqella_ 11 января 2018, 12:21

      Хитрожопые бразилы так в неприкрытую накручивают цену на игрока...))

      4
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 11 января 2018, 12:11

      ну и зачем тогда вообще начинали переговоры только время зря теряем, а может опять хотят денег побольше выжать то тогда нужно отказаться от него.

      3
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      Рейтинг: +2545

      Ruryu 11 января 2018, 11:56

      Около 8 млн. не так уж и мало....

      4
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 11 января 2018, 11:53

      Зачем тогда шли все эти переговоры?После которых он стал очень талантливым футболистом.

      5
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 11 января 2018, 11:45

      Когда клуб хочет и может заработать, тогда планы тренера не сильно кого-то беспокоят...))) Президент жадюга и не конструктивный переговорщик...))

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