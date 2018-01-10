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  • Червиченко: «Брайтон» предлагает за Зе Луиша 20 миллионов? Не думаю, что англичане так крепко выпили на Новый год, чтобы давать такие деньги»

Червиченко: «Брайтон» предлагает за Зе Луиша 20 миллионов? Не думаю, что англичане так крепко выпили на Новый год, чтобы давать такие деньги»

10 января 2018, 19:23
9

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о возможном переходе нападающего красно-белых Зе Луиша в «Брайтон».

Ранее сообщалось, что английский клуб готов заплатить за 26-летнего форварда 20 миллионов фунтов стерлингов.

«Я думаю, что это ошибка, и речь шла о Промесе, не думаю, что англичане так крепко выпили на Новый год, чтобы дать за Зе Луиша такие деньги. Если за него предложат хотя бы половину, то его надо взять на руки и отнести туда», – сказал Червиченко.

Источник: Euro-football.ru
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Спартак Брайтон Зе Луиш Червиченко Андрей
Комментарии (9)
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Сильвербой
1515602037
Да, без твоего мнения точно не обойтись!
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серега кашин
1515604822
опять жирный псевдоэксперт заговорил
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DOCTOR PENALTY
1515606056
Червя...надо взять на руки и отнести туда...откуда он ничего не напишет
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Полная Канистра
1515607920
надо язык свой выплюнуть в помойное ведро и сразу тишина благодать
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anatolich72
1515608601
Как червяк в любую дырку лезет, только пузо не даёт.
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кузнецов артем
1515610146
Неудивитеельно что с такой политикой тебя нет в Спартаке
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h3LL1k
1515610781
вообще то они сами подтвердили эту инфу на сколько мне известно...
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OfaZavr
1515657001
ну вот опять вылез, конечно куда же без его мнения.
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Spartak №1
1515670907
Опять Червяк начал вонять. во время его правления таких как Зе близко не было. и вообще по атлетичности и прыгучести Зе один из лучших не только в России но и в Европе. а в Англии его игра на втором этаже пригодилась-бы
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