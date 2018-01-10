Червиченко: «Брайтон» предлагает за Зе Луиша 20 миллионов? Не думаю, что англичане так крепко выпили на Новый год, чтобы давать такие деньги»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о возможном переходе нападающего красно-белых Зе Луиша в «Брайтон».

Ранее сообщалось, что английский клуб готов заплатить за 26-летнего форварда 20 миллионов фунтов стерлингов.

«Я думаю, что это ошибка, и речь шла о Промесе, не думаю, что англичане так крепко выпили на Новый год, чтобы дать за Зе Луиша такие деньги. Если за него предложат хотя бы половину, то его надо взять на руки и отнести туда», – сказал Червиченко.