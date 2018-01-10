Червиченко: «Брайтон» предлагает за Зе Луиша 20 миллионов? Не думаю, что англичане так крепко выпили на Новый год, чтобы давать такие деньги»

Опять Червяк начал вонять. во время его правления таких как Зе близко не было. и вообще по атлетичности и прыгучести Зе один из лучших не только в России но и в Европе. а в Англии его игра на втором этаже пригодилась-бы
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о возможном переходе нападающего красно-белых Зе Луиша в «Брайтон».
Ранее сообщалось, что английский клуб готов заплатить за 26-летнего форварда 20 миллионов фунтов стерлингов.
«Я думаю, что это ошибка, и речь шла о Промесе, не думаю, что англичане так крепко выпили на Новый год, чтобы дать за Зе Луиша такие деньги. Если за него предложат хотя бы половину, то его надо взять на руки и отнести туда», – сказал Червиченко.