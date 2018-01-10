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    Червиченко: «Брайтон» предлагает за Зе Луиша 20 миллионов? Не думаю, что англичане так крепко выпили на Новый год, чтобы давать такие деньги»

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о возможном переходе нападающего красно-белых Зе Луиша в «Брайтон».

    Ранее сообщалось, что английский клуб готов заплатить за 26-летнего форварда 20 миллионов фунтов стерлингов.

    «Я думаю, что это ошибка, и речь шла о Промесе, не думаю, что англичане так крепко выпили на Новый год, чтобы дать за Зе Луиша такие деньги. Если за него предложат хотя бы половину, то его надо взять на руки и отнести туда», – сказал Червиченко.

    Источник: Euro-football.ru

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    10.01.2018 19:23
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +883

      Spartak №1 11 января 2018, 14:41

      Опять Червяк начал вонять. во время его правления таких как Зе близко не было. и вообще по атлетичности и прыгучести Зе один из лучших не только в России но и в Европе. а в Англии его игра на втором этаже пригодилась-бы

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 11 января 2018, 10:50

      ну вот опять вылез, конечно куда же без его мнения.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3007

      h3LL1k 10 января 2018, 21:59

      вообще то они сами подтвердили эту инфу на сколько мне известно...

      -1
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 10 января 2018, 21:49

      Неудивитеельно что с такой политикой тебя нет в Спартаке

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3499

      anatolich72 10 января 2018, 21:23

      Как червяк в любую дырку лезет, только пузо не даёт.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 10 января 2018, 21:12

      надо язык свой выплюнуть в помойное ведро и сразу тишина благодать

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 10 января 2018, 20:40

      Червя...надо взять на руки и отнести туда...откуда он ничего не напишет

      7
      Ответить
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 10 января 2018, 20:20

      опять жирный псевдоэксперт заговорил

      5
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 10 января 2018, 19:33

      Да, без твоего мнения точно не обойтись!

      5
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