«Брайтон» готов заплатить «Спартаку» за Зе Луиша больше 20 миллионов

Можно Смолова забрать взамен. В плюсе по деньгам, Федя в РФПЛ очень неплохо смотрится. Российский паспорт для клуба, еврокубки для Феди....
Нападающий «Спартака» Зе Луиш может продолжить карьеру в АПЛ.
В услугах 26-летнего футболиста заинтересован «Брайтон», который готов заплатить за форварда 20 миллионов фунтов стерлингов.
Ранее сообщалось, что на африканца также претендует «Кристал Пэлас». При этом сам игрок хотел бы остаться в московском клубе.
В нынешнем розыгрыше РФПЛ Зе Луиш провел десять матчей, в которых забил два гола и сделал шесть результативных передач.