«Брайтон» готов заплатить «Спартаку» за Зе Луиша больше 20 миллионов

Нападающий «Спартака» Зе Луиш может продолжить карьеру в АПЛ.

В услугах 26-летнего футболиста заинтересован «Брайтон», который готов заплатить за форварда 20 миллионов фунтов стерлингов.

Ранее сообщалось, что на африканца также претендует «Кристал Пэлас». При этом сам игрок хотел бы остаться в московском клубе.

В нынешнем розыгрыше РФПЛ Зе Луиш провел десять матчей, в которых забил два гола и сделал шесть результативных передач.