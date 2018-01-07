Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Брайтон» готов заплатить «Спартаку» за Зе Луиша больше 20 миллионов

    Нападающий «Спартака» Зе Луиш может продолжить карьеру в АПЛ.

    В услугах 26-летнего футболиста заинтересован «Брайтон», который готов заплатить за форварда 20 миллионов фунтов стерлингов.

    Ранее сообщалось, что на африканца также претендует «Кристал Пэлас». При этом сам игрок хотел бы остаться в московском клубе.

    В нынешнем розыгрыше РФПЛ Зе Луиш провел десять матчей, в которых забил два гола и сделал шесть результативных передач.

    Источник: Mirror.co.uk

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.01.2018 11:18
    Рекомендуем
    Комментарии45
    ...
    • ...
      Рейтинг: +481

      belrus21 8 января 2018, 01:19

      Можно Смолова забрать взамен. В плюсе по деньгам, Федя в РФПЛ очень неплохо смотрится. Российский паспорт для клуба, еврокубки для Феди....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5464

      SPACE TRUCKIN 7 января 2018, 20:56

      20 дают - надо отдавать! но,думаю, всё это желтизна и инфу надо делить на 2,а то и на 4 и всё равно правды не будет...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5420

      _Marqella_ 7 января 2018, 16:53

      Ни кто его не купит за 20 млн.... инфа 100%...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16

      Milan007777 7 января 2018, 16:33

      За что 20 миллионов ?

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +111

      baddy 7 января 2018, 15:58

      20млн хорошая цена. Надо продавать и брать парочку игроков защитника и нападающего.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 7 января 2018, 15:27

      Миллионов в Спартаке много, а Зе один.

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 7 января 2018, 15:26

      за 20 лямов думаю федун поплывет)))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 7 января 2018, 15:14

      Если хочет остаться, силой выпихивать не будут.

      10
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +584

      Бубновский 7 января 2018, 15:06

      ...спартак идет к очередному чемпионству!!!!...ни каких продаж!!!!!...только покупки!!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 7 января 2018, 14:43

      Если это правда, то это как подарок на рождество, нужно брать не думая. За такие деньги можно взять более молодого и крутого игрока... Того же Луана к примеру... Вариантов масса, Бельгия, Нидерланды, Франция, там талантов тьма. Бери не хочу, а за такие деньги можно реально бриллиант взять.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5691

      Eddyson > ivanthebest 7 января 2018, 14:54

      Один бриллиант уже взяли - Педро Роша. Луан может оказаться таким же. Зе уже проверен временем. Так что хрен его знает.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest > Eddyson 7 января 2018, 14:59

      Ну ты сравнил конечно, Рошу и Луана... Хотя Роша весьма перспективный, по нему видно, хоть и играл пока крайне средненько... Нужно время... Луан, это топовый мастер, таких сразу в ТОПы берут под основу, сейчас можно его урвать за счёт истекающего контракта, а потом в ту же АПЛ он уже поедет лямов за 40-50... Но, это всё мечты)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +584

      Бубновский > Eddyson 7 января 2018, 15:01

      ....ты хотел сказать: все - г овно, кроме мочи???

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +584

      Бубновский > ivanthebest 7 января 2018, 15:04

      ....та дураков сейчас нет!..во первых, молодой талант поедет только в топ чемпионат и россию даже рассматривать не будет, не смотря на бабло...во вторых, молодые таланты (если они действительно таланты) сейчас стоят от 35....ты посмотри сейчас на суммы сделок ....за коутинье просят 300

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5691

      Eddyson > ivanthebest 7 января 2018, 17:23

      Кариока в Бразилии на своей позиции тоже топ. Вот только в Спартаке он это очень умело скрывал.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11