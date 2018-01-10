Агент Ригони — об интересе «Эвертона»: «Если это правда, мне позвонят. Теперь буду ждать звонка»

Агент Хуан Крус Ольер, представляющий интересы полузащитника «Зенита» Эмилиано Ригони, прокомментировал информацию об интересе «Эвертона».

– Западные СМИ сообщили, что Ригони может этой зимой перейти в «Эвертон». Это правда?

– Я не могу комментировать всю информацию, которая появляется в прессе. Она все время лжет, все время! Если «Зенит» получит предложение от «Эвертона» по Ригони, то из обоих клубов мне позвонят. «Зенит» и «Эвертон» не могут вести переговоры, не уведомив меня. Все просто: если это правда, мне позвонят, а если неправда, мне не позвонят. Что ж, теперь буду ждать звонка.

Ранее появилась информация, что Ригони может перейти в «Эвертон» за 35 миллионов евро.