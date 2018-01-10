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  • Агент Ригони — об интересе «Эвертона»: «Если это правда, мне позвонят. Теперь буду ждать звонка»

Агент Ригони — об интересе «Эвертона»: «Если это правда, мне позвонят. Теперь буду ждать звонка»

10 января 2018, 00:24
6

Агент Хуан Крус Ольер, представляющий интересы полузащитника «Зенита» Эмилиано Ригони, прокомментировал информацию об интересе «Эвертона».

– Западные СМИ сообщили, что Ригони может этой зимой перейти в «Эвертон». Это правда?

– Я не могу комментировать всю информацию, которая появляется в прессе. Она все время лжет, все время! Если «Зенит» получит предложение от «Эвертона» по Ригони, то из обоих клубов мне позвонят. «Зенит» и «Эвертон» не могут вести переговоры, не уведомив меня. Все просто: если это правда, мне позвонят, а если неправда, мне не позвонят. Что ж, теперь буду ждать звонка.

Ранее появилась информация, что Ригони может перейти в «Эвертон» за 35 миллионов евро.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Эвертон Зенит Ригони Эмилиано
Комментарии (6)
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FCSM555
1515533706
хорошо что не за 135 лямов хотят купить. бредятину какую то пишут.
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Zubo
1515535900
Это правда, я знаю, ждите непременно !
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С@НЁК.
1515536019
Позвони мне позвони,песня вспомнилась))
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ДАША Д
1515551616
Комиссионные ожидаются хорошие.
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Полная Канистра
1515556426
так мы его как игрока и не заметили из чего он слеплен и ни чем не запомнился
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