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    Агент Ригони — об интересе «Эвертона»: «Если это правда, мне позвонят. Теперь буду ждать звонка»

    Агент Хуан Крус Ольер, представляющий интересы полузащитника «Зенита» Эмилиано Ригони, прокомментировал информацию об интересе «Эвертона».

    – Западные СМИ сообщили, что Ригони может этой зимой перейти в «Эвертон». Это правда?

    – Я не могу комментировать всю информацию, которая появляется в прессе. Она все время лжет, все время! Если «Зенит» получит предложение от «Эвертона» по Ригони, то из обоих клубов мне позвонят. «Зенит» и «Эвертон» не могут вести переговоры, не уведомив меня. Все просто: если это правда, мне позвонят, а если неправда, мне не позвонят. Что ж, теперь буду ждать звонка.

    Ранее появилась информация, что Ригони может перейти в «Эвертон» за 35 миллионов евро.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.01.2018 00:24
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 10 января 2018, 06:53

      так мы его как игрока и не заметили из чего он слеплен и ни чем не запомнился

      2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > Полная Канистра 10 января 2018, 11:08

      а мы вообще из этих аргентинцев особо никого по игре не запомнили, только Паредеса по симуляции.

      2
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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 10 января 2018, 05:33

      Комиссионные ожидаются хорошие.

      0
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      Рейтинг: +479

      С@НЁК. 10 января 2018, 01:13

      Позвони мне позвони,песня вспомнилась))

      0
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      Рейтинг: +4293

      Zubo 10 января 2018, 01:11

      Это правда, я знаю, ждите непременно !

      2
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      Рейтинг: +75

      FCSM555 10 января 2018, 00:35

      хорошо что не за 135 лямов хотят купить. бредятину какую то пишут.

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