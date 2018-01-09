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    Marca: У «Барселоны» дефицит в трансферном бюджете после покупки Коутиньо

    По информации испанской газеты Marca, «Барселона» потратила все средства, выделенные на трансферы в этом сезоне, подписав полузащитника Филиппе Коутиньо.

    Все трансферы, которые осуществил каталонский клуб в этом сезоне, обошлись в 312 миллионов евро (Филиппе Коутиньо, Усмане Дембеле, Паулиньо, Жерар Деулофеу, Марлон, Нельсон Семеду). При этом клуб продал Неймара и Тельо за 224 миллиона евро. Еще 60 миллионов было в трансферном бюджете изначально.

    Таким образом, сейчас в трансферном бюджете «Барселоны» минус 26 миллионов. Marca также отмечает, что у клуба снизились доходы с клубного музея и домашних матчей. Такая финансовая ситуация связывается с политической обстановкой в регионе.

    В случае если клуб не найдет новых спонсоров, он может начать использовать средства из бюджета на следующий сезон. Тогда «Барселона» рискует не начать реконструкцию домашнего стадиона «Камп Ноу» в 2018 году, как это планировалось ранее.

    Источник: Marca

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    09.01.2018 20:00
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +906

      Football06 12 января 2018, 02:19

      Уважаемые Фаны Реала ,спешу вас огорчить Карвахаль Воспитанник Немецкого Байера !!! А Асенсио воспитанник Мальорки ,играл за Мальорку потом за Эспаньол и потом уже реал ,Майорал Льоренте И Хакими воспитанники Реала

      1
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      Рейтинг: +906

      Football06 12 января 2018, 02:17

      Роберто ,Деулофеу,Мунир ЭльХададди и т.д. у каждого из этих двух клубов есть воспитанники ,только Барса хотя бы одного стабильно добавляет в основу а вот Реал запас стабильно прибавляется ,И ещё насчёт трансферов , посмотрим составы команд именно купленных ну так скажем недавно ..Суарес Умтити Ракитич Дембеле и Коутиньо Тер Штеген Динь Семеду ..Барса .
      Реал - Бэйл ,Кросс,Модрич,Навас ,Каземиро ,Иско ,Себальос ,Тео Эрнандес ,Ковачич и т.д.

      0
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 9 января 2018, 22:42

      да хорош там все норм будет !! ахинею несут !!

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      Рейтинг: +906

      Football06 9 января 2018, 21:59

      Я одного не понимаю ,когда тут пишут болелы реала типо вот мешки и т.д. ,вы каждый раз до Зидана тратили по 100 млн за одно окно ))в том время как барса тратила 50-60 ,да купили Суареса за 80 который уже отработал эту сумму ,щас купили Дембеле и Коутиньо и то если бы не продала бы Барса Неймара не было бы этого , Коутиньо замена Иньесте ,Дембеле - Неймара ! И ч то тут такого ? Умтити -Маскерано ,Семеду-Видаль..…Единственное Гомеша взяла зря ,и в минус себе и игрока испортили )))А так все грамотно ,чем вы тратите на защитников даже 40-50 млн ,даже за Тео потратили 40 и что? Вон сидит себе и ждёт пока Марсело не получит травму или дисквалификацию .,но никак он не составит ему конкуренцию ,даже хотя бы чуть чуть не годится ,а купили как супер таланта ,взяли Эдегора за бешеные деньги и зарплата бешенная и всё больше пацанчика никто не видел ..и что ? Где выгода ? Покупать талантов и гробить их талант? И всё это лишь для того чтобы Другие команды не взяли ,мы берём чисто кого надо ,а вы гробить таланты и тратитесь впустую!!!

      3
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      Рейтинг: +10

      turmaniv 9 января 2018, 21:16

      Bыигрышные ставки на футбол --- pro100stavki.ru

      0
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      Рейтинг: +12341

      DeStar 9 января 2018, 20:52

      Уже можно , мне болельщику реала, кричать - МЕШКИИИИИИ, как они любят) а то реал то с 14 огода после покупки бэйла считай только на хамеса потратился) остальные по мелочи типа ковачича за 30, ну тео за 40 еще)) в то время как барса - коут 160, дембеле 100+, суарес еще кстати, за 80 вроде) , гомеши, видали, паулиньо, семеду эти умтити) и еще полно ) я шучу болелы барсы правда,это ж футбол.

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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > DeStar 9 января 2018, 21:06

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Болелы Барселоны самые плакливые на этом сайте

      -4
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      Рейтинг: +906

      Football06 > DeStar 9 января 2018, 21:53

      А ты посмотри в этом сезоне этот Умтити и т.д. в данное время лучший защитник именно в этом сезоне

      2
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      Рейтинг: +12341

      DeStar > Football06 9 января 2018, 22:47

      я ни в коем случае не говорил, что он плохой. Я просто сказал, что барса , примерно, раза в 2 а то и в 3 больше потратила за 5 лет чем реал. И уже два человека за пол года куплены, с рекордом в испании. Это я про дембеле и коута, 105-160 лямов, уже бэйл за 100 4 года назад и рядом не стоит. Барсе стоит избавиться от балласта в лице гомеша, видаля, турана и еще одного, все не запомню как его да и нафига деулофеу возвращали.. когда теперь и коут и дембеле... хотя коут не слева же играть будет наверное.

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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > АрбузБушь 10 января 2018, 09:09

      Ну я же не хотел этого делать)))

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      Рейтинг: +906

      Football06 > DeStar 12 января 2018, 02:03

      Ты по ходу за трансферы считаешь только то что Реал покупают суперзвезду ))ну да конечно малолетка фанат ))

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      Рейтинг: +355

      kvm5 9 января 2018, 20:33

      большие по 5 или маленькие по 3

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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 9 января 2018, 20:18

      У Зенита трансферный бюджет больше чем у Барсы серьезно ????

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      Рейтинг: +610

      NeoNaTe > кузнецов артем 9 января 2018, 20:31

      да пока в россии газ не закончится бюджет стабилен :)

      2
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      Рейтинг: +1678

      Патронташ 9 января 2018, 20:12

      "В случае если клуб не найдет новых спонсоров".Засылайте гонцов к Миллеру или Сечину.Не берите только колбаску в портфеле.

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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 9 января 2018, 20:05

      Срочно езжайте за консультацией в ПСЖ и Зенит

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