Marca: У «Барселоны» дефицит в трансферном бюджете после покупки Коутиньо

По информации испанской газеты Marca, «Барселона» потратила все средства, выделенные на трансферы в этом сезоне, подписав полузащитника Филиппе Коутиньо.

Все трансферы, которые осуществил каталонский клуб в этом сезоне, обошлись в 312 миллионов евро (Филиппе Коутиньо, Усмане Дембеле, Паулиньо, Жерар Деулофеу, Марлон, Нельсон Семеду). При этом клуб продал Неймара и Тельо за 224 миллиона евро. Еще 60 миллионов было в трансферном бюджете изначально.

Таким образом, сейчас в трансферном бюджете «Барселоны» минус 26 миллионов. Marca также отмечает, что у клуба снизились доходы с клубного музея и домашних матчей. Такая финансовая ситуация связывается с политической обстановкой в регионе.

В случае если клуб не найдет новых спонсоров, он может начать использовать средства из бюджета на следующий сезон. Тогда «Барселона» рискует не начать реконструкцию домашнего стадиона «Камп Ноу» в 2018 году, как это планировалось ранее.