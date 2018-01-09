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  • Marca: У «Барселоны» дефицит в трансферном бюджете после покупки Коутиньо

Marca: У «Барселоны» дефицит в трансферном бюджете после покупки Коутиньо

9 января 2018, 20:00
21

По информации испанской газеты Marca, «Барселона» потратила все средства, выделенные на трансферы в этом сезоне, подписав полузащитника Филиппе Коутиньо.

Все трансферы, которые осуществил каталонский клуб в этом сезоне, обошлись в 312 миллионов евро (Филиппе Коутиньо, Усмане Дембеле, Паулиньо, Жерар Деулофеу, Марлон, Нельсон Семеду). При этом клуб продал Неймара и Тельо за 224 миллиона евро. Еще 60 миллионов было в трансферном бюджете изначально.

Таким образом, сейчас в трансферном бюджете «Барселоны» минус 26 миллионов. Marca также отмечает, что у клуба снизились доходы с клубного музея и домашних матчей. Такая финансовая ситуация связывается с политической обстановкой в регионе.

В случае если клуб не найдет новых спонсоров, он может начать использовать средства из бюджета на следующий сезон. Тогда «Барселона» рискует не начать реконструкцию домашнего стадиона «Камп Ноу» в 2018 году, как это планировалось ранее.

Источник: Marca
Испания. Примера Барселона Коутиньо Филиппе
Комментарии (21)
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DOCTOR PENALTY
1515517500
Срочно езжайте за консультацией в ПСЖ и Зенит
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Патронташ
1515517971
"В случае если клуб не найдет новых спонсоров".Засылайте гонцов к Миллеру или Сечину.Не берите только колбаску в портфеле.
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кузнецов артем
1515518283
У Зенита трансферный бюджет больше чем у Барсы серьезно ????
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kvm5
1515519206
большие по 5 или маленькие по 3
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DeStar
1515520332
Уже можно , мне болельщику реала, кричать - МЕШКИИИИИИ, как они любят) а то реал то с 14 огода после покупки бэйла считай только на хамеса потратился) остальные по мелочи типа ковачича за 30, ну тео за 40 еще)) в то время как барса - коут 160, дембеле 100+, суарес еще кстати, за 80 вроде) , гомеши, видали, паулиньо, семеду эти умтити) и еще полно ) я шучу болелы барсы правда,это ж футбол.
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turmaniv
1515521797
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Football06
1515524390
Я одного не понимаю ,когда тут пишут болелы реала типо вот мешки и т.д. ,вы каждый раз до Зидана тратили по 100 млн за одно окно ))в том время как барса тратила 50-60 ,да купили Суареса за 80 который уже отработал эту сумму ,щас купили Дембеле и Коутиньо и то если бы не продала бы Барса Неймара не было бы этого , Коутиньо замена Иньесте ,Дембеле - Неймара ! И ч то тут такого ? Умтити -Маскерано ,Семеду-Видаль..…Единственное Гомеша взяла зря ,и в минус себе и игрока испортили )))А так все грамотно ,чем вы тратите на защитников даже 40-50 млн ,даже за Тео потратили 40 и что? Вон сидит себе и ждёт пока Марсело не получит травму или дисквалификацию .,но никак он не составит ему конкуренцию ,даже хотя бы чуть чуть не годится ,а купили как супер таланта ,взяли Эдегора за бешеные деньги и зарплата бешенная и всё больше пацанчика никто не видел ..и что ? Где выгода ? Покупать талантов и гробить их талант? И всё это лишь для того чтобы Другие команды не взяли ,мы берём чисто кого надо ,а вы гробить таланты и тратитесь впустую!!!
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dinar7777dinar
1515526929
да хорош там все норм будет !! ахинею несут !!
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Football06
1515712644
Роберто ,Деулофеу,Мунир ЭльХададди и т.д. у каждого из этих двух клубов есть воспитанники ,только Барса хотя бы одного стабильно добавляет в основу а вот Реал запас стабильно прибавляется ,И ещё насчёт трансферов , посмотрим составы команд именно купленных ну так скажем недавно ..Суарес Умтити Ракитич Дембеле и Коутиньо Тер Штеген Динь Семеду ..Барса . Реал - Бэйл ,Кросс,Модрич,Навас ,Каземиро ,Иско ,Себальос ,Тео Эрнандес ,Ковачич и т.д.
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Football06
1515712764
Уважаемые Фаны Реала ,спешу вас огорчить Карвахаль Воспитанник Немецкого Байера !!! А Асенсио воспитанник Мальорки ,играл за Мальорку потом за Эспаньол и потом уже реал ,Майорал Льоренте И Хакими воспитанники Реала
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