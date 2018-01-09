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    «Барселона» готова платить Гризманну на уровне Суареса, больше в команде зарабатывает только Месси

    «Барселона» намерена летом усилиться нападающим «Атлетико» Антуаном Гризманном.

    Сине-гранатовые готовы предложить французу соглашение сроком на пять лет и зарплатой, сопоставимой с заработком Луиса Суареса. Это значит, что француз наравне с уругвайцем станет вторым по зарплате игроком в каталонском клубе после форварда Лионеля Месси.

    В нынешнем сезоне Гризманн принял участие в 22-х матчах, забил восемь голов и сделал шесть результативных передач. Его действующий контракт с «матрасниками» рассчитан до июня 2022 года.

    Источник: Cadena SER

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    09.01.2018 15:33
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 9 января 2018, 19:53

      Да

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      Рейтинг: +114

      neomessi 9 января 2018, 16:44

      Да хорош уже, зачем нам галактикос !
      Состав итак нормальный, нужно Хосе Арсаина потягивать в атаку, есть у этого игрока потенциал. Я вижу в нем будущего Давида Вильи.

      3
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      Рейтинг: +114

      neomessi > Don Diablo 10 января 2018, 12:46

      Аленья он ПП, а вот Арнаис как раз как на позиции напа хорошо смотрится.

      0
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      Рейтинг: +789

      Jenea83 9 января 2018, 16:04

      интересно будет посмотреть на такую линию нападения

      0
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      Рейтинг: +62

      Lemon1 9 января 2018, 15:56

      Конечно бомба будет если перейдет, но вопрос куда деть Суареса ведь он не такой уж старый не менее еще 3 года на топ уровне сможет катать.

      1
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      Рейтинг: +62

      Lemon1 > sv1969 9 января 2018, 19:12

      А ВЕДЬ И ДЕМБЕЛЕ ЕСТЬ!

      0
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > sv1969 10 января 2018, 22:38

      так да !! коутиньо все таки это замена иньесте ! с уважением к этому великому футболисту но иньеста уже не тот да и все 90 минут играть уже не смогает !!

      0
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 9 января 2018, 15:49

      А куда они денутся. Похоже на Зенит

      0
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 9 января 2018, 15:42

      Летом если продадут Бензема или уволят Зидана лучше перейти в Реал, ибо в Барсе 1 номером еще долго не стать, а вот в Реале возможны перемены

      0
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      Рейтинг: -205

      SKS6891 > кузнецов артем 9 января 2018, 15:48

      Из Атлетико в Реал, да еще напрямую? Сильно сомневаюсь.

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      Рейтинг: +93

      ПИКЕ БАРСЕЛОНА > кузнецов артем 9 января 2018, 17:03

      Невозможно в Реал

      0
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      Рейтинг: +1643

      Benifacto > SKS6891 9 января 2018, 17:18

      да у них есть договор о том что трансферы они не делают напрямую только через другие клубы,Куртуа был бы тогда в Реале, но Челси его сильно перехватил...

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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Benifacto 10 января 2018, 22:40

      да тогда про куртуа еще никто не знал ! его забрал челси с генка и сразу в аренду в атлетико где он очень хорошо равился а тем временем полудурок моур выдавил из состава чеха !

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      Рейтинг: +1643

      Benifacto > dinar7777dinar 11 января 2018, 00:32

      слушай, а вот то что он был в аренде в Атлетико я не знал, слышал были разговоры о продаже Атлетиком! его в Реал и что это невозможно(т.к у них типо пакт о ненападении) ...потому так и подумал что Челси переехал Реал...надо же...ну у Маура свои тараканы он им походу даже мелки не дает рисовать....

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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Benifacto 11 января 2018, 00:57

      ))))

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