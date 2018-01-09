«Барселона» готова платить Гризманну на уровне Суареса, больше в команде зарабатывает только Месси

«Барселона» намерена летом усилиться нападающим «Атлетико» Антуаном Гризманном.

Сине-гранатовые готовы предложить французу соглашение сроком на пять лет и зарплатой, сопоставимой с заработком Луиса Суареса. Это значит, что француз наравне с уругвайцем станет вторым по зарплате игроком в каталонском клубе после форварда Лионеля Месси.

В нынешнем сезоне Гризманн принял участие в 22-х матчах, забил восемь голов и сделал шесть результативных передач. Его действующий контракт с «матрасниками» рассчитан до июня 2022 года.