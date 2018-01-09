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  • «Барселона» готова платить Гризманну на уровне Суареса, больше в команде зарабатывает только Месси

«Барселона» готова платить Гризманну на уровне Суареса, больше в команде зарабатывает только Месси

9 января 2018, 15:33
15

«Барселона» намерена летом усилиться нападающим «Атлетико» Антуаном Гризманном.

Сине-гранатовые готовы предложить французу соглашение сроком на пять лет и зарплатой, сопоставимой с заработком Луиса Суареса. Это значит, что француз наравне с уругвайцем станет вторым по зарплате игроком в каталонском клубе после форварда Лионеля Месси.

В нынешнем сезоне Гризманн принял участие в 22-х матчах, забил восемь голов и сделал шесть результативных передач. Его действующий контракт с «матрасниками» рассчитан до июня 2022 года.

Источник: Cadena SER
Испания. Примера Барселона Атлетико Месси Лионель Суарес Луис Гризманн Антуан
Комментарии (15)
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кузнецов артем
1515501738
Летом если продадут Бензема или уволят Зидана лучше перейти в Реал, ибо в Барсе 1 номером еще долго не стать, а вот в Реале возможны перемены
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DOCTOR PENALTY
1515502171
А куда они денутся. Похоже на Зенит
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Lemon1
1515502580
Конечно бомба будет если перейдет, но вопрос куда деть Суареса ведь он не такой уж старый не менее еще 3 года на топ уровне сможет катать.
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Jenea83
1515503092
интересно будет посмотреть на такую линию нападения
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neomessi
1515505459
Да хорош уже, зачем нам галактикос ! Состав итак нормальный, нужно Хосе Арсаина потягивать в атаку, есть у этого игрока потенциал. Я вижу в нем будущего Давида Вильи.
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Александр ЗА
1515516782
Да
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