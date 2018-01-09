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    Источник: Зе Луиш вряд ли покинет «Спартак», агенты игрока не знают об интересе «Брайтона»

    Нападающий «Спартака» Зе Луиш, вероятнее всего, не покинет команду зимой.

    Ранее сообщалось, что «Брайтон» готов заплатить за 26-летнего футболиста 20 миллионов фунтов стерлингов.

    «Уход Зе Луиша маловероятен. Есть интерес из Примеры. Его окружению, насколько я понимаю, самим интересно знать, откуда взялась информация о «Брайтоне» и 20 миллионах фунтов», – сообщает телеграм-канал «Едим спорт».

    Напомним, Зе Луиш перешел в «Спартак» из «Браги» летом 2015 года за 6,5 миллиона евро. В нынешнем розыгрыше РФПЛ форвард провел десять матчей, в которых забил два гола и сделал шесть результативных передач.

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.01.2018 13:24
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 9 января 2018, 18:09

      ну вот я так примерно сразу и думал, утка да и все.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +12101

      BRO_football 9 января 2018, 15:53

      Более того, даже сам Брайтон не знает о своём интересе к Зе Луишу

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 9 января 2018, 15:20

      ну и гут

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 9 января 2018, 15:00

      Хорошая новость! Зе должен остаться.Спартаку он сейчас очень нужен.Приятно, что у него аналогичное желание.

      2
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      Рейтинг: +312

      Vlad_Tverskoy 9 января 2018, 14:36

      и меня интересует откуда такая инфа и зачем так много ненужного шума

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +231

      ВoВ 9 января 2018, 14:22

      Вот и хорошо

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 9 января 2018, 14:13

      вот и жирная точка в этом деле

      5
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      Рейтинг: +33432

      oyabun 9 января 2018, 14:02

      Просто кто то специально кинул слушок, чтобы повысить стоимость футболиста на трансферном рынке. Вернее, скорее агент Зе Луиша.

      6
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      Рейтинг: +718

      Антимат 9 января 2018, 13:54

      Источники источают потоки слухов.

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