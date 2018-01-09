Источник: Зе Луиш вряд ли покинет «Спартак», агенты игрока не знают об интересе «Брайтона»

Нападающий «Спартака» Зе Луиш, вероятнее всего, не покинет команду зимой.

Ранее сообщалось, что «Брайтон» готов заплатить за 26-летнего футболиста 20 миллионов фунтов стерлингов.

«Уход Зе Луиша маловероятен. Есть интерес из Примеры. Его окружению, насколько я понимаю, самим интересно знать, откуда взялась информация о «Брайтоне» и 20 миллионах фунтов», – сообщает телеграм-канал «Едим спорт».

Напомним, Зе Луиш перешел в «Спартак» из «Браги» летом 2015 года за 6,5 миллиона евро. В нынешнем розыгрыше РФПЛ форвард провел десять матчей, в которых забил два гола и сделал шесть результативных передач.