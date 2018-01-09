Бэйли, которым интересуются «Челси» и «Манчестер Юнайтед», заявил, что мечтает играть в АПЛ

Нападающий «Байера» Леон Бэйли признался, что мечтает выступать в АПЛ.

По информации СМИ, в приобретении ямайца заинтересованы «Челси», «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед».

«Конечно, у меня есть клуб мечты, но я не скажу вам какой именно. В основном моей мечтой была и остается АПЛ. И если я продолжаю упорно работать, уверен, что когда-нибудь это произойдет.

Переход в «Байер» стала для меня правильным шагом. Я счастлив здесь, у нас есть все шансы попасть в Лигу чемпионов. Европа – наша главная цель», – сказал Бэйли.