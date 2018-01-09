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    «Динамо» вышло из отпуска

    Футболисты «Динамо» возвращаются из отпуска. Во вторник утром первая группа игроков прошла медицинский осмотр, а вторая – позже днем проведет втягивающее занятие в Новогорске. В среду эти группы поменяются местами, в четверг команда соберется в полном составе.

    В пятницу, 12 января, команда вылетит на сбор, который запланирован бело-голубыми в Турции. «Динамо» запланировало восемь контрольных матчей до старта весенней части чемпионата России.

    Источник: ФК «Динамо»

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    09.01.2018 10:52
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +3559

      Axe111 9 января 2018, 16:20

      И че дальше???

      0
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 9 января 2018, 13:26

      Помните задачу на сезон - быть выше Спартака, придется жо.ой гвозди дергать.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +383

      Docentusa 9 января 2018, 12:15

      и сразу в больничку)))

      0
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      Рейтинг: +239

      Михас007 9 января 2018, 11:23

      вперед к новым победам

      0
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      Рейтинг: +24996

      bset 9 января 2018, 11:04

      Сегодня будет минимум 16 новостей о том, как команды выходят из отпуска. А если еще и ФНЛ сегодня из отпуска выходит.....

      2
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      Рейтинг: +576

      Hala Madrid 9 января 2018, 10:58

      Кому-то на УЗИ срок беременности определяют =)

      -1
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      Рейтинг: +24996

      bset > Hala Madrid 9 января 2018, 11:04

      УЗИ требуется для сканирования внутренних органов. А определение беременности - одна из процедур. Не только ее определяют.

      1
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      Рейтинг: +576

      Hala Madrid > bset 9 января 2018, 11:26

      Я тоже знаю для чего применяется УЗИ

      -1
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