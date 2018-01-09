«Динамо» вышло из отпуска

Футболисты «Динамо» возвращаются из отпуска. Во вторник утром первая группа игроков прошла медицинский осмотр, а вторая – позже днем проведет втягивающее занятие в Новогорске. В среду эти группы поменяются местами, в четверг команда соберется в полном составе.

В пятницу, 12 января, команда вылетит на сбор, который запланирован бело-голубыми в Турции. «Динамо» запланировало восемь контрольных матчей до старта весенней части чемпионата России.