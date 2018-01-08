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    Зе Луиш не стал комментировать возможный переход в «Брайтон»

    Нападающий «Спартака» Зе Луиш, которым интересуется «Брайтон», не стал отвечать на вопрос о возможном переходе в английский клуб.

    Ранее британские СМИ сообщили, что «чайки» готовы предложить красно-белым за 26-летнего игрока около 22,5 миллиона евро.

    Зе Луиш перешел в «Спартак» из «Браги» летом 2015 года за 6,5 миллиона. В нынешнем сезоне форвард сборной Кабо-Верде принял участие в 14-ти матчах во всех турнирах, забив четыре гола и сделав шесть результативных передач.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.01.2018 13:58
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +875

      sidul1 8 января 2018, 16:25

      Если Спартак потеряет этого нападающего,а затем и Промес уйдет,Спартаку будет сложно найти резервы,тем более приобрести достойную замену.Зе Луиш имеет очень высокий потенциал,это подарок для убогого Брайтона.

      2
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      Рейтинг: +736

      Великий ЦСКА Москва 8 января 2018, 14:03

      Значит думает, что свалит в в «Брайтон»

      2
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