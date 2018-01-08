Зе Луиш не стал комментировать возможный переход в «Брайтон»

Нападающий «Спартака» Зе Луиш, которым интересуется «Брайтон», не стал отвечать на вопрос о возможном переходе в английский клуб.

Ранее британские СМИ сообщили, что «чайки» готовы предложить красно-белым за 26-летнего игрока около 22,5 миллиона евро.

Зе Луиш перешел в «Спартак» из «Браги» летом 2015 года за 6,5 миллиона. В нынешнем сезоне форвард сборной Кабо-Верде принял участие в 14-ти матчах во всех турнирах, забив четыре гола и сделав шесть результативных передач.