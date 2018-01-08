Зе Луиш не стал комментировать возможный переход в «Брайтон»

Если Спартак потеряет этого нападающего,а затем и Промес уйдет,Спартаку будет сложно найти резервы,тем более приобрести достойную замену.Зе Луиш имеет очень высокий потенциал,это подарок для убогого Брайтона.
Нападающий «Спартака» Зе Луиш, которым интересуется «Брайтон», не стал отвечать на вопрос о возможном переходе в английский клуб.
Ранее британские СМИ сообщили, что «чайки» готовы предложить красно-белым за 26-летнего игрока около 22,5 миллиона евро.
Зе Луиш перешел в «Спартак» из «Браги» летом 2015 года за 6,5 миллиона. В нынешнем сезоне форвард сборной Кабо-Верде принял участие в 14-ти матчах во всех турнирах, забив четыре гола и сделав шесть результативных передач.
twit text
— Alexander Muyzhnek (@Muyzhnek) 8 января 2018 г.