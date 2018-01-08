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    Источник: «Брайтон» не единственный клуб, готовый купить Зе Луиша за сумму отступных»

    Известный болельщик «Спартака» Сергей Крупский сообщил, что нападающий красно-белых Зе Луиш имеет несколько предложений о продолжении карьеры.

    «Как не жаль, но у Зе Луиша действительно есть несколько предложений, и «Брайтон» не единственная команда, готовая его купить за прописанные в контракте отступные. Игрок пока на выход не просится, но его новые агенты наверняка предпримут попытки убедить игрока переехать в другой клуб», – написал Крупский на своей странице в твиттере.

    Ранее сообщалось, что «Брайтон» может заплатить за 26-летнего игрока около 22,5 миллиона евро. Также СМИ писали об интересе к кабовердианцу со стороны «Кристал Пэлас».

    В нынешнем розыгрыше РФПЛ Зе Луиш провел десять матчей, в которых забил два гола и сделал шесть результативных передач.

    Напомним, Зе Луиш перешел в «Спартак» из «Браги» летом 2015 года за 6,5 миллиона евро.

    Источник: Twitter

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    08.01.2018 13:14
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +1871

      Александ1982 8 января 2018, 23:23

      а почему просто не сказать парню спасибо за хорошую игру в Спартаке и не пожелать уму удачи???

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7520

      серега кашин 8 января 2018, 18:32

      да это агенты воду мутят

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 8 января 2018, 17:25

      Зе нет смысла переходит ко всяким аутсайдерам пусть и в АПЛ, надеюсь он это тоже понимает.

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +718

      Антимат 8 января 2018, 16:48

      Зе и Промес никуда не уйдут, верные сведения.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1343

      Ахимас Вельде 8 января 2018, 16:28

      Зе не особо рвется из Спартака.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 8 января 2018, 15:43

      Лучше конечно сезон доиграть в Спартаке, хотя в АПЛ со способностью выигрывать все верховые мячи, там ему будет комфортно.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 8 января 2018, 14:20

      я не знаю этого болельщика и его мнение мне не интересно

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1343

      Ахимас Вельде > Полная Канистра 8 января 2018, 16:29

      Или Нобель или спартаковский пресс-атташе.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1060

      makson_klim > Полная Канистра 8 января 2018, 16:50

      источник серьезный..сам твиттер!!!))))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +481

      belrus21 8 января 2018, 14:01

      Продавайте, пока берут. За эти деньги можно Федю с паспортом купить, да и на защитника денег хватит

      2
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      Рейтинг: +5904

      mialkov 8 января 2018, 13:44

      Вот интересно, откуда у болельщика, пусть и известного, информация о Зе?
      Из газет?
      Мое мнение, Зе Луишу надо доиграть сезон у нас. А дальше - думать.

      5
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    • ...
      Рейтинг: +5691

      Eddyson 8 января 2018, 13:20

      Этот ваш твиттер рассадник инсайдеров какой-то. Инсайдеров уровня Шнобеля.

      7
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