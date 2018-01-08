Источник: «Брайтон» не единственный клуб, готовый купить Зе Луиша за сумму отступных»

Известный болельщик «Спартака» Сергей Крупский сообщил, что нападающий красно-белых Зе Луиш имеет несколько предложений о продолжении карьеры.

«Как не жаль, но у Зе Луиша действительно есть несколько предложений, и «Брайтон» не единственная команда, готовая его купить за прописанные в контракте отступные. Игрок пока на выход не просится, но его новые агенты наверняка предпримут попытки убедить игрока переехать в другой клуб», – написал Крупский на своей странице в твиттере.

Ранее сообщалось, что «Брайтон» может заплатить за 26-летнего игрока около 22,5 миллиона евро. Также СМИ писали об интересе к кабовердианцу со стороны «Кристал Пэлас».

В нынешнем розыгрыше РФПЛ Зе Луиш провел десять матчей, в которых забил два гола и сделал шесть результативных передач.

Напомним, Зе Луиш перешел в «Спартак» из «Браги» летом 2015 года за 6,5 миллиона евро.