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    Маурисио может вернуться в «Спартак» за игровой практикой

    Защитник «Лацио» Маурисио может вернуться в российский чемпионат, сообщает La voce d'Italia. В текущем сезоне бразилец никак не может закрепиться в основном составе римского клуба, проведя всего 4 минуты на поле в чемпионате Италии.

    Напомним, что 29-летний футболист ранее играл за «Спартак» на правах аренды. В прошлом сезоне он провел в составе московского клуба 11 матчей, в которых забил один мяч.

    Действующий контракт Маурисио с «Лацио» рассчитан до середины лета 2019 года.

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.01.2018 10:04
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +68

      Urland 8 января 2018, 17:29

      нет у него скорости, тяжелый слишком, поэтому нах нужен

      0
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    • ...
      Рейтинг: +957

      Куртуазные манеры 8 января 2018, 16:34

      В Лацио сейчас не просто зацепиться.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +736

      Великий ЦСКА Москва 8 января 2018, 13:57

      полено нигде не может закрепиться!

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 8 января 2018, 13:42

      всё возвращается на круги своя у нас малость поиграл там вообще не играл как его брать?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 8 января 2018, 12:05

      А кто сказал что именно в Спартак вернется?? Может бомжи его хотят взять ))))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +645

      Aleksandr_1986_Spb_ 8 января 2018, 11:43

      Когда был в Спартаке в аренде показал себя не плохо.Как игрок подмены совсем неплох: уровень определённый есть, к чемпионату нашему уже более-менее адаптирован

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7816

      BarStep 8 января 2018, 11:33

      "Маурисио может вернуться в «Спартак» за игровой практикой" - это заголовок! Вопрос - а кто это уже решил, что у него будет игровая практика?... Если даже кто-то удумается его вернуть в команду...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 8 января 2018, 11:23

      Я не думаю что он нужен Спартаку! Возрастной и не играет! Или берем молодого с прицелом на будущее или на 10 туров хватит тех кто есть!

      4
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 8 января 2018, 10:55

      Если решать проблемы одного текущего сезона, то вариант вполне рабочий...
      А если думать о постепенном создании команды с своим отечественным стержнем, то лучше воздержаться от наплыва со стороны, тем более в аренду!... Временщики редко помогают в решении серьёзных задач!..

      8
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    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 8 января 2018, 10:52

      вообщем на безрыбье и он сгодиться если никого другого на эту позицию не найдем.

      7
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