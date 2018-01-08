Маурисио может вернуться в «Спартак» за игровой практикой

Защитник «Лацио» Маурисио может вернуться в российский чемпионат, сообщает La voce d'Italia. В текущем сезоне бразилец никак не может закрепиться в основном составе римского клуба, проведя всего 4 минуты на поле в чемпионате Италии.

Напомним, что 29-летний футболист ранее играл за «Спартак» на правах аренды. В прошлом сезоне он провел в составе московского клуба 11 матчей, в которых забил один мяч.

Действующий контракт Маурисио с «Лацио» рассчитан до середины лета 2019 года.