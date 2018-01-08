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Маурисио может вернуться в «Спартак» за игровой практикой

8 января 2018, 10:04
12

Защитник «Лацио» Маурисио может вернуться в российский чемпионат, сообщает La voce d'Italia. В текущем сезоне бразилец никак не может закрепиться в основном составе римского клуба, проведя всего 4 минуты на поле в чемпионате Италии.

Напомним, что 29-летний футболист ранее играл за «Спартак» на правах аренды. В прошлом сезоне он провел в составе московского клуба 11 матчей, в которых забил один мяч.

Действующий контракт Маурисио с «Лацио» рассчитан до середины лета 2019 года.

Источник: Бомбардир.ру
Италия. Серия А Россия. Премьер-лига Трансферы Лацио Спартак Маурисио
Комментарии (12)
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piligrim1986
1515395601
велкам!
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Igor Belousov
1515395965
надо своих защитников растить
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OfaZavr
1515397928
вообщем на безрыбье и он сгодиться если никого другого на эту позицию не найдем.
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insider_retro
1515398151
Если решать проблемы одного текущего сезона, то вариант вполне рабочий... А если думать о постепенном создании команды с своим отечественным стержнем, то лучше воздержаться от наплыва со стороны, тем более в аренду!... Временщики редко помогают в решении серьёзных задач!..
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Сильвербой
1515399800
Я не думаю что он нужен Спартаку! Возрастной и не играет! Или берем молодого с прицелом на будущее или на 10 туров хватит тех кто есть!
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BarStep
1515400434
"Маурисио может вернуться в «Спартак» за игровой практикой" - это заголовок! Вопрос - а кто это уже решил, что у него будет игровая практика?... Если даже кто-то удумается его вернуть в команду...
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ufos73
1515402301
А кто сказал что именно в Спартак вернется?? Может бомжи его хотят взять ))))
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Полная Канистра
1515408148
всё возвращается на круги своя у нас малость поиграл там вообще не играл как его брать?
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Великий ЦСКА Москва
1515409043
полено нигде не может закрепиться!
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Куртуазные манеры
1515418440
В Лацио сейчас не просто зацепиться.
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