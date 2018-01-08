Хакими: «Реал» не стал слабее, чем в прошлом году»

Защитник «Реала» Ашраф Хакими не считает, что его команда стала слабее по сравнению с прошлым сезоном. По его словам, все дело в настрое соперников.

«У нас были хорошие шансы взять сегодня три очка. Но мы продолжим бороться, впереди нас ждут еще много матчей.

Мы не должны опускать голову и двигаться вперед. Благодаря одной допущенной ошибке в концовке встречи соперник смог забить и добыть одно очко.

«Реал» не стал слабее, чем в прошлом году. Просто соперники теперь знают нас лучше, и играют против нас с особым настроем», – заявил Хакими.

Матч 18-го тура испанской Примеры «Сельта» – «Реал» завершился со счетом 2:2.