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    Хакими: «Реал» не стал слабее, чем в прошлом году»

    Защитник «Реала» Ашраф Хакими не считает, что его команда стала слабее по сравнению с прошлым сезоном. По его словам, все дело в настрое соперников.

    «У нас были хорошие шансы взять сегодня три очка. Но мы продолжим бороться, впереди нас ждут еще много матчей.

    Мы не должны опускать голову и двигаться вперед. Благодаря одной допущенной ошибке в концовке встречи соперник смог забить и добыть одно очко.

    «Реал» не стал слабее, чем в прошлом году. Просто соперники теперь знают нас лучше, и играют против нас с особым настроем», – заявил Хакими.

    Матч 18-го тура испанской Примеры «Сельта» – «Реал» завершился со счетом 2:2.

    Источник: ФК «Реал»

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    08.01.2018 07:06
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