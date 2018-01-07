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    Вальверде: «Коутиньо многим поможет «Барселоне»

    Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде поделился мнением о переходе в каталонский клуб полузащитника «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо.

    По неофициальной информации, за трансфер 25-летнего бразильца сине-гранатовые заплатили 160 миллионов евро.

    «Коутиньо многим поможет «Барселоне». Он забивает, отдает голевые передачи, может играть на разных позициях. Я постоянно смотрел за ним в «Ливерпуле» и национальной сборной. Теперь он с командой. Мы ждем Коутиньо на тренировке, чтобы оценить его форму», – сказал Вальверде.

    Коутиньо – в Барселоне. Только факты

    Источник: Marca

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    07.01.2018 21:51
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +906

      Football06 7 января 2018, 23:44

      Если Барса в этом сезоне не выиграет Ла Лигу и Кубок с Суперкубком Испании думаю тренера уволить надо будет ,а в ЛЧ Коутиньо не сыграет ,можно ещё простить хотя и 105 млн Дембеле тоже там

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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 7 января 2018, 22:58

      Эрнесто, кто теперь на выход с вещами?

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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > DOCTOR PENALTY 8 января 2018, 00:33

      турана и гомеша за шею гнать !!

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