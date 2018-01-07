Вальверде: «Коутиньо многим поможет «Барселоне»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде поделился мнением о переходе в каталонский клуб полузащитника «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо.

По неофициальной информации, за трансфер 25-летнего бразильца сине-гранатовые заплатили 160 миллионов евро.

«Коутиньо многим поможет «Барселоне». Он забивает, отдает голевые передачи, может играть на разных позициях. Я постоянно смотрел за ним в «Ливерпуле» и национальной сборной. Теперь он с командой. Мы ждем Коутиньо на тренировке, чтобы оценить его форму», – сказал Вальверде.

Коутиньо – в Барселоне. Только факты