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    Джаккерини, которым интересуется «Спартак», близок к уходу из «Наполи»

    Полузащитник «Наполи» Эмануэле Джаккерини и защитник Лоренцо Тонелли близки к тому, чтобы покинуть клуб в зимнее трансферное окно.

    В текущем сезоне Тонелли ни разу не появлялся на поле, а Джаккерини принял участие в сего в пяти матчах во всех турнирах.

    Сообщается, что неаполитанцы постараются продать обоих футболистов в январе.

    Недавно появилась информация, что главный тренер «Спартака» Массимо Каррера заинтересован в сотрудничестве с Джаккерини и красно-белые готовы заплатить за хавбека 1 миллион евро.

    Источник: Football Italia

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    06.01.2018 14:32
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    Комментарии9
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    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 6 января 2018, 18:59

      хорошее думаю будет приобретение, лишь бы не просто слухи.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 6 января 2018, 17:30

      Игрок из Итальянского чемпа за 1 лям,,,,,этим всё сказано,,,,,,это ещё где то за тридевять земель можно найти какое то молодое дарование за 1-5 лямов,,,,,и то это становится трудно,,,,ну в Европе за такие деньги только хлам,,,,,,а ещё удивляемся плохому выступлению вЛЧ,,,Скупаем в европе игроков которые и на замену почти то не выходят,,,,,

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 6 января 2018, 16:40

      вот это я понимаю есть сдвиг по селекционной работе не то что летом было

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра > sssrspartak 6 января 2018, 17:21

      уверен Каррера на своём ему все толково расскажет может заиграть

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 6 января 2018, 15:39

      Эта движуха в нашу пользу.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 6 января 2018, 15:34

      В первую очередь защита, потом все остальное!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +1691

      Соа́рес де Мора́ис 6 января 2018, 15:29

      Очень опытный игрок, не смотря на возраст годик, а то и два - был бы полезен считаю, на Самеда с Ещенко если глянуть - им по 33-34, ничего пользу приносят и Джаккерини принес бы пользу - почему то убежден, но в переход к нам не совсем верю!

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 6 января 2018, 15:11

      за лям почему бы и не взять

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 6 января 2018, 15:05

      1 лям???Думаю этот игрок нужен Спартаку.
      Если будут покупать,то удачи "москвичам"

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