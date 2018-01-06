Джаккерини, которым интересуется «Спартак», близок к уходу из «Наполи»

Полузащитник «Наполи» Эмануэле Джаккерини и защитник Лоренцо Тонелли близки к тому, чтобы покинуть клуб в зимнее трансферное окно.

В текущем сезоне Тонелли ни разу не появлялся на поле, а Джаккерини принял участие в сего в пяти матчах во всех турнирах.

Сообщается, что неаполитанцы постараются продать обоих футболистов в январе.

Недавно появилась информация, что главный тренер «Спартака» Массимо Каррера заинтересован в сотрудничестве с Джаккерини и красно-белые готовы заплатить за хавбека 1 миллион евро.