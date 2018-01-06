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    Хамес: «Зидан так и не дал мне настоящего шанса в «Реале»

    Полузащитник «Баварии» Хамес заявил, что главный тренер «Реала» Зинедин Зидан никогда не давал ему настоящего шанса.

    Колумбиец перебрался в мюнхенскую команду из стана сливочных минувшим летом на правах двухгодичной аренды. В текущем сезоне хавбек принял участие в 19-ти матчах, записав в свой актив два гола четыре результативные передачи.

    «У каждого тренера есть свои предпочтения, и я должен уважать Зидана. Но я не был частью «Реала», хотя я забивал голы, приносил пользу.

    Юпп Хайнкес – отличный тренер, он очень мне помогает. Мало-помалу я стал играть больше, начал находить свой ритм.

    Я хочу остаться в «Баварии», потому что я счастлив здесь и чувствую себя очень комфортно. Я не думаю ни о чем другом, потому что Бундеслига – отличная лига», – сказал Хамес.

    Источник: Tribalfootball

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    06.01.2018 12:56
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1382

      Fin035 6 января 2018, 17:07

      Просто в Реале никто не должен забивать, кроме Роналду! Потому что громко плачет...!)))

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