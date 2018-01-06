Хамес: «Зидан так и не дал мне настоящего шанса в «Реале»

Полузащитник «Баварии» Хамес заявил, что главный тренер «Реала» Зинедин Зидан никогда не давал ему настоящего шанса.

Колумбиец перебрался в мюнхенскую команду из стана сливочных минувшим летом на правах двухгодичной аренды. В текущем сезоне хавбек принял участие в 19-ти матчах, записав в свой актив два гола четыре результативные передачи.

«У каждого тренера есть свои предпочтения, и я должен уважать Зидана. Но я не был частью «Реала», хотя я забивал голы, приносил пользу.

Юпп Хайнкес – отличный тренер, он очень мне помогает. Мало-помалу я стал играть больше, начал находить свой ритм.

Я хочу остаться в «Баварии», потому что я счастлив здесь и чувствую себя очень комфортно. Я не думаю ни о чем другом, потому что Бундеслига – отличная лига», – сказал Хамес.