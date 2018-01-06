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  • Спиридонов: «У соперников «Спартака» одна шутка про 16 лет без побед, на большее мозгов не хватает»

Спиридонов: «У соперников «Спартака» одна шутка про 16 лет без побед, на большее мозгов не хватает»

6 января 2018, 10:51
47

Болельщик «Спартака», волейболист Алексей Спиридонов призвал критиков команды среди болельщиков помнить о количестве титулов клуба. Спортсмен считает красно-белых самой значимой командой в России.

«Спартак» – великий клуб, чемпион России, у нас четыре звезды на майке, мы самый титулованный клуб страны. У соперников одна шутка про 16 лет без побед, на большее мозгов не хватает у людей. Сейчас у нас есть победы, мы чемпионы, обладатели Суперкубка России.

Будет ли сын играть за «Спартак»? Ох, пока не думал об этом. Вырастет – посмотрим. Дочка у меня теннисом занимается. Пока ей интересно это. Но будет ли она профессиональной теннисисткой, я пока не знаю», – сказал Спиридонов.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (47)
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insider_retro
1515225383
Осторожно читаю высказывания Спиридонова, но сегодня сказана самая суть!.. Шутка хороша в первый раз и один раз!.. Дальше это уже не шутка...
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InterMilLano1908
1515225421
Ухахахахх. Забыл что со старта РФПЛ то и в еврокубках только и делали что обсерались.... Кто у него вообще про футбол спрашивает?
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Африканскaя чумa cвинeй
1515225604
Если волейболист путает шутки с окружающей действительностью, то это уже клиника. ЗЫ Чтобы мячи с подач не попадали часто в голову надо было блоки качественнее ставить
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OfaZavr
1515226940
абсолютно согласен со всем сказанным, а завистники пусть гавкают как Моська на слона)) не стоит обращать на них внимания.
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ufos73
1515228569
Это от зависти, та же зина вообще только через 60 с лишнем лет первое чемпионство взяла ))
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mihail200606
1515228953
Так это не шутка. Просто констатация факта...
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Axe111
1515232018
Ой пле захрюкал Ливерпуль 7:0 клеймо и позор навечно
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kanav67
1515237062
Видимо Спиридонов считает, что у посетителей сайта и болельщиков мозги как у него. Иначе чем плохи шутки 0,7 , или 1:18, или огромная очередь супер клубов за русским Месси. Я спокойно могу привести не менее 10 классных шуток про хряков.
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Татарин за ЦСКА
1515238032
Ну как это нет больше шуток.Теперь 0:7,а так же 1:18,сейчас ещё и трансферы.точнее как игроки отазывали Спартаку,да и насчёт звёзд на майке (побед нет,а звёзды есть).Много много шуток про Спартак!!! Да простят меня адекватные фанаты Спартака. P/S-не только много шуток про Спартак,но и про ЦСКА (денег нет,крепитесь),про Зенит (могилка для футболистов),да про всех!!!
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MURAD F. A.
1515239455
у самого мозгов не больше чем у хрюшки............................................
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