Спиридонов: «У соперников «Спартака» одна шутка про 16 лет без побед, на большее мозгов не хватает»

Болельщик «Спартака», волейболист Алексей Спиридонов призвал критиков команды среди болельщиков помнить о количестве титулов клуба. Спортсмен считает красно-белых самой значимой командой в России.

«Спартак» – великий клуб, чемпион России, у нас четыре звезды на майке, мы самый титулованный клуб страны. У соперников одна шутка про 16 лет без побед, на большее мозгов не хватает у людей. Сейчас у нас есть победы, мы чемпионы, обладатели Суперкубка России.

Будет ли сын играть за «Спартак»? Ох, пока не думал об этом. Вырастет – посмотрим. Дочка у меня теннисом занимается. Пока ей интересно это. Но будет ли она профессиональной теннисисткой, я пока не знаю», – сказал Спиридонов.