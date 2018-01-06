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    Спиридонов: «У соперников «Спартака» одна шутка про 16 лет без побед, на большее мозгов не хватает»

    Болельщик «Спартака», волейболист Алексей Спиридонов призвал критиков команды среди болельщиков помнить о количестве титулов клуба. Спортсмен считает красно-белых самой значимой командой в России.

    «Спартак» – великий клуб, чемпион России, у нас четыре звезды на майке, мы самый титулованный клуб страны. У соперников одна шутка про 16 лет без побед, на большее мозгов не хватает у людей. Сейчас у нас есть победы, мы чемпионы, обладатели Суперкубка России.

    Будет ли сын играть за «Спартак»? Ох, пока не думал об этом. Вырастет – посмотрим. Дочка у меня теннисом занимается. Пока ей интересно это. Но будет ли она профессиональной теннисисткой, я пока не знаю», – сказал Спиридонов.

    Источник: Р-Спорт

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    06.01.2018 10:51
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    Комментарии44
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      Рейтинг: +736

      Великий ЦСКА Москва 6 января 2018, 22:15

      Спиридонов отстал от жизни
      А она не стоит на месте
      Приходит сын со школы домой и показывает дневник отцу:
      - Папа , папа я пятерку получил
      Отец усмехаясь
      - молодец сынок, но пятерка уже не предел, спартак вон семерку получил

      0
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      Рейтинг: +736

      Великий ЦСКА Москва 6 января 2018, 21:52

      Спиридонов, лови еще
      1:18 и 0:7

      0
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      Рейтинг: +1289

      каа 6 января 2018, 18:19

      По мне так отношение к Тихонову ... самое "актуальное" ..даже среди "своих"

      0
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 6 января 2018, 15:33

      Хорошо Алексей сказал. Корректно, уверенно, с любовью к Спартаку.

      2
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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 6 января 2018, 15:24

      После победы Спартака в прошлом году шутка потеряла актуальность.

      1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 6 января 2018, 14:55

      Нет две дибильные шутки про 16 лет и про 7-0 от Ливерпуля.Вот на этом точно их фантазия заканчивается.А то что у Спартака 10 побед в чемпионате и ни у кого столько нет -об этом эти злобные карлики не помнят почему то.

      2
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      Рейтинг: +583

      MURAD F. A. 6 января 2018, 14:50

      у самого мозгов не больше чем у хрюшки............................................

      -1
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 6 января 2018, 14:27

      Ну как это нет больше шуток.Теперь 0:7,а так же 1:18,сейчас ещё и трансферы.точнее как игроки отазывали Спартаку,да и насчёт звёзд на майке (побед нет,а звёзды есть).Много много шуток про Спартак!!!
      Да простят меня адекватные фанаты Спартака.
      P/S-не только много шуток про Спартак,но и про ЦСКА (денег нет,крепитесь),про Зенит (могилка для футболистов),да про всех!!!

      3
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      Рейтинг: -19

      Пестрый > Татарин за ЦСКА 6 января 2018, 14:35

      Ну какой ты на..Татарин? настоящий татарин кричит Рубин алга) а тайно все равно за Спартак болеет!))

      0
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > Пестрый 6 января 2018, 14:43

      Ну по нации не распределяют за кого болеть!!!))))

      2
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      Рейтинг: +22

      Firs75 > Татарин за ЦСКА 6 января 2018, 19:06

      ты прав про всех есть шутки

      1
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > Firs75 6 января 2018, 20:09

      а я о чем))))

      -1
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      Рейтинг: +628

      kanav67 6 января 2018, 14:11

      Видимо Спиридонов считает, что у посетителей сайта и болельщиков мозги как у него. Иначе чем плохи шутки 0,7 , или 1:18, или огромная очередь супер клубов за русским Месси. Я спокойно могу привести не менее 10 классных шуток про хряков.

      2
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      Рейтинг: +1007

      OOOVVV. > kanav67 6 января 2018, 17:15

      Привет Анатолий +++!!! Всех благ!

      0
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      Рейтинг: +5179

      Каратель > kanav67 6 января 2018, 19:08

      видимо ты чрезвычайно умён и очень одарён? а раз так,то вспомни и пошути как Спартак все игры в группе лч выиграл и как далеко в стадии плей-офф проходил,и вспомни где твой великий клупп был,пока липовые пенальти не начали покупать

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      Рейтинг: +627

      Xiko 6 января 2018, 13:32

      Мда, нормальные люди отреагируют так: "пха, ну и что, что 16 лет? Стали чемпионами, взяли кубки, прервали неудачи" Что за странная реакция, он сам же сейчас провоцирует других на эту шутку.

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