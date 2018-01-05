Автор лучшего гола в истории АПЛ по версии читателей The Guardian завершил карьеру

Экс-нападающий сборной Швеции Йохан Элмандер в возрасте 36-ти лет объявил о завершении карьеры.

«Сегодня – подходящее время, чтобы уйти и дать дорогу новому поколению.

Благодарю свою семью и болельщиков всех моих клубов, которые поддерживали меня на протяжении всей карьеры.

Я горжусь этим приключением и оптимистично смотрю в будущее», – написал Элмандер в инстаграме.

За 21 год профессиональной карьеры игрок сменил 10 клубов. В составе «Фейеноорда» он выиграл Кубок УЕФА-2001/02, с «Тулузой» стал бронзовым призером Лиги 1-2006/07, с «Галатасараем» побеждал в чемпионате Турции в 2012 и 2013 годах.

В 2010 году читатели The Guardian в результате онлайн-голосования признали гол шведа за «Болтон» в ворота «Вулверхэмптона» лучшим в истории английской Премьер-лиги.

Элмандер выступал за сборную Швеции с 2002 по 2015 год и принял участие в трех крупных турнирах.