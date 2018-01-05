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    Автор лучшего гола в истории АПЛ по версии читателей The Guardian завершил карьеру

    Экс-нападающий сборной Швеции Йохан Элмандер в возрасте 36-ти лет объявил о завершении карьеры.

    «Сегодня – подходящее время, чтобы уйти и дать дорогу новому поколению.

    Благодарю свою семью и болельщиков всех моих клубов, которые поддерживали меня на протяжении всей карьеры.

    Я горжусь этим приключением и оптимистично смотрю в будущее», – написал Элмандер в инстаграме.

    За 21 год профессиональной карьеры игрок сменил 10 клубов. В составе «Фейеноорда» он выиграл Кубок УЕФА-2001/02, с «Тулузой» стал бронзовым призером Лиги 1-2006/07, с «Галатасараем» побеждал в чемпионате Турции в 2012 и 2013 годах.

    В 2010 году читатели The Guardian в результате онлайн-голосования признали гол шведа за «Болтон» в ворота «Вулверхэмптона» лучшим в истории английской Премьер-лиги.

    Элмандер выступал за сборную Швеции с 2002 по 2015 год и принял участие в трех крупных турнирах.

    Источник: Instagram

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    05.01.2018 16:30
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +264

      ibragim_ibragimov_99 5 января 2018, 21:42

      "в истории АПЛ" думаю перебор.

      0
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      Рейтинг: +55

      Batiqol 5 января 2018, 21:34

      Не сказал бы что супер гол

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 5 января 2018, 18:22

      помню его по Болтону, до топ уровня не добрался конечно, но всегда был качественный и сильный игроком. Удачи ему в дальнейшем!

      3
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      Рейтинг: +1853

      I_R_O_N_M_A_N 5 января 2018, 17:11

      Оооочеееень крутой нап, но время идёт и не щадит никого...

      3
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