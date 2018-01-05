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    Хамес: «Думаю, «Бавария» выиграет Лигу чемпионов»

    Полузащитник «Баварии» Хамес Родригес поделился мнением о Бундеслиге и шансах мюнхенцев в Лиге чемпионов.

    «Бундеслига – потрясающий турнир. Тут много команд высокого уровня, а трибуны стадионов всегда заполнены болельщиками.

    Думаю, мы выиграем Лигу чемпионов. На трофей претендуют другие отличные команды вроде «Тоттенхэма», «Реала» и «Барселоны», но мы представляем наш клуб и ставим целью выиграть турнир», – сказал хавбек.

    Вчера 26-летний колумбиец сказал, что не хочет менять клуб. Напомним, «Бавария» арендовала его у «Реала» до июня 2019 года.

    В текущем сезоне он забил два гола и отдал четыре результативные передачи в 19-ти матчах всех турниров.

    Источник: TZ

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    05.01.2018 12:26
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    Комментарии7
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      Рейтинг: -29

      dgg389 5 января 2018, 14:45


      Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью поясa миоcтимулятoрa, в нaчалe нe пoвeрили, но рeшили с жeной попробовать. Чeрeз недeлю были в шoке oт результaта: помaлeньку уходит пузo, выриcовывaются кубики, подкaчал спину, а жeна убрала в талии пару caнтиметров. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, дa и пo времeни вcегo 20 минут в дeнь. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, вoт тот блoг --- http://afly.co/2ch

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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 > dgg389 5 января 2018, 18:51

      А надо мозгами шивилит денег будет,а похудения пусть бабы думают

      0
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 5 января 2018, 13:26

      ты не думай, а играй

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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 5 января 2018, 12:56

      А я думаю что ЛЧ выиграет Ман Сити! Вот не знаю почему, но почему-то такое предчавствие!

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      Рейтинг: +2909

      zatonn > Сильвербой 5 января 2018, 13:22

      Теоретически возможно. А вот практически могут помешать травмы. И процесс уже пошёл - Жезус, Де Брюне...

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      Рейтинг: +2909

      zatonn 5 января 2018, 12:51

      Конечно, выиграем! С Хайнкесом по-другому быть не может!

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      Рейтинг: +12341

      DeStar > zatonn 5 января 2018, 14:42

      хз, думаю тут не хайнкес нужен а состав новый.

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