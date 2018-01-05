Хамес: «Думаю, «Бавария» выиграет Лигу чемпионов»

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Полузащитник «Баварии» Хамес Родригес поделился мнением о Бундеслиге и шансах мюнхенцев в Лиге чемпионов.
«Бундеслига – потрясающий турнир. Тут много команд высокого уровня, а трибуны стадионов всегда заполнены болельщиками.
Думаю, мы выиграем Лигу чемпионов. На трофей претендуют другие отличные команды вроде «Тоттенхэма», «Реала» и «Барселоны», но мы представляем наш клуб и ставим целью выиграть турнир», – сказал хавбек.
Вчера 26-летний колумбиец сказал, что не хочет менять клуб. Напомним, «Бавария» арендовала его у «Реала» до июня 2019 года.
В текущем сезоне он забил два гола и отдал четыре результативные передачи в 19-ти матчах всех турниров.