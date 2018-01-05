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Хамес: «Думаю, «Бавария» выиграет Лигу чемпионов»

5 января 2018, 12:26
7

Полузащитник «Баварии» Хамес Родригес поделился мнением о Бундеслиге и шансах мюнхенцев в Лиге чемпионов.

«Бундеслига – потрясающий турнир. Тут много команд высокого уровня, а трибуны стадионов всегда заполнены болельщиками.

Думаю, мы выиграем Лигу чемпионов. На трофей претендуют другие отличные команды вроде «Тоттенхэма», «Реала» и «Барселоны», но мы представляем наш клуб и ставим целью выиграть турнир», – сказал хавбек.

Вчера 26-летний колумбиец сказал, что не хочет менять клуб. Напомним, «Бавария» арендовала его у «Реала» до июня 2019 года.

В текущем сезоне он забил два гола и отдал четыре результативные передачи в 19-ти матчах всех турниров.

Источник: TZ
Германия. Бундеслига Лига чемпионов Бавария Родригес Хамес
Комментарии (7)
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zatonn
1515145879
Конечно, выиграем! С Хайнкесом по-другому быть не может!
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Сильвербой
1515146168
А я думаю что ЛЧ выиграет Ман Сити! Вот не знаю почему, но почему-то такое предчавствие!
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серега кашин
1515148000
ты не думай, а играй
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dgg389
1515152712
Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью поясa миоcтимулятoрa, в нaчалe нe пoвeрили, но рeшили с жeной попробовать. Чeрeз недeлю были в шoке oт результaта: помaлeньку уходит пузo, выриcовывaются кубики, подкaчал спину, а жeна убрала в талии пару caнтиметров. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, дa и пo времeни вcегo 20 минут в дeнь. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, вoт тот блoг --- http://afly.co/2ch
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