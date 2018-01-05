Полузащитник «Лас-Пальмаса» Виера может быть продан в Англию за 20 миллионов

Полузащитник «Лас-Пальмаса» Хонатан Виера может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. В его услугах заинтересованы «Ньюкасл» и «Бернли».

Оба клуба готовы выложить в январе за 28-летнего футболиста 20 миллионов евро. Действующий контракт Виеры с «Лас-Пальмасом» рассчитан до середины 2021 года. Известно, что в клубе готовы пойти на продажу своего игрока, если получат серьезное предложение.

В текущем сезоне Виера дебютировал в составе сборной Испании. В чемпионате станы он провел 16 матчей за «Лас-Пальмас», забив два гола и отдав три результативные передачи.