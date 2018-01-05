Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Полузащитник «Лас-Пальмаса» Виера может быть продан в Англию за 20 миллионов

    Полузащитник «Лас-Пальмаса» Хонатан Виера может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. В его услугах заинтересованы «Ньюкасл» и «Бернли».

    Оба клуба готовы выложить в январе за 28-летнего футболиста 20 миллионов евро. Действующий контракт Виеры с «Лас-Пальмасом» рассчитан до середины 2021 года. Известно, что в клубе готовы пойти на продажу своего игрока, если получат серьезное предложение.

    В текущем сезоне Виера дебютировал в составе сборной Испании. В чемпионате станы он провел 16 матчей за «Лас-Пальмас», забив два гола и отдав три результативные передачи.

    Источник: Telegraph.co.uk

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.01.2018 10:52
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11