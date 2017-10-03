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    Полузащитник «Лас-Пальмаса» не ожидал вызова в сборную Испании

    Полузащитник «Лас-Пальмаса» Хонатан Виера был удивлен, получив вызов в расположение сборной Испании на ближайшие матчи отборочного турнира чемпионата мира-2018.

    «Честно говоря, я не ожидал вызова в сборную Испании. Но я счастлив, что так случилось. У меня есть большие ожидания от этого события.

    Я хочу работать и играть с максимальной отдачей, а также учиться у партнеров по команде. Все происходит именно тогда, когда должно», – заявил футболист.

    Сборной Испании предстоит сыграть два матча в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2018 с командами Албании (6 октября) и Израиля (9 октября).

    Источник: AS

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    03.10.2017 07:53
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