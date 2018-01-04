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    Будогосский: «Невыполнение нормативов остается «ахиллесовой пятой» российских арбитров»

    Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский рассказал о физической подготовке российских арбитров.

    «Невыполнение нормативов по физической подготовке пока еще продолжает оставаться нашей «ахиллесовой пятой».

    Первое наше тестирование, когда я пришел в департамент, показало, что у нас 65 человек не выполнили нормативы по экзаменам по физической подготовке и теории, этим летом таких людей было уже 44. На первый взгляд, цифра идет на уменьшение, что не может не радовать, но все-таки это достаточно большое число.

    По нашим документам, эти арбитры не судят в текущем сезоне, исключение составляют судьи Премьер-лиги, которым дается возможность пересдать нормативы, если они по какой– то причине их не сдали. Учитывая, что в первом заходе экзамены не сдали 65 судей, мы оптимизировали состав судей, откуда увеличилось количество игр, которое приходится на каждого арбитра, и это здорово», — сказал Будогосский.

    Источник: ТАСС

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    04.01.2018 20:52
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 5 января 2018, 11:04

      вот теперь все ясно.

      1
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > OfaZavr 5 января 2018, 13:03

      Ты думаешь наши судьи теперь компетентнее будут? Сомневаюсь! Лишняя трата времени на не нужную статистику!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > Serjoga 5 января 2018, 17:55

      да нет не думаю, от наших судей вообще ничего положительного не ожидаю, это я с сарказмом высказался)

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +736

      Великий ЦСКА Москва 4 января 2018, 22:38

      Гинер оказался прав!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 4 января 2018, 22:01

      Ну и как тогда их допускают до обслуживания матчей???

      2
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      Рейтинг: +4934

      polt 4 января 2018, 21:29

      Каков шеф, такова и свита.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 4 января 2018, 21:14

      Огласил бы список судей, не сдавших нормативы и продолжающих судить в РФПЛ! Вот тогда болельщики бы знали, что если судья "накосячил", то он просто не знает ничего, а не "купленный"! Хотя бы так потом сам "отбрехаться" смог бы!

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