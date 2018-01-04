Будогосский: «Невыполнение нормативов остается «ахиллесовой пятой» российских арбитров»

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский рассказал о физической подготовке российских арбитров.

«Невыполнение нормативов по физической подготовке пока еще продолжает оставаться нашей «ахиллесовой пятой».

Первое наше тестирование, когда я пришел в департамент, показало, что у нас 65 человек не выполнили нормативы по экзаменам по физической подготовке и теории, этим летом таких людей было уже 44. На первый взгляд, цифра идет на уменьшение, что не может не радовать, но все-таки это достаточно большое число.

По нашим документам, эти арбитры не судят в текущем сезоне, исключение составляют судьи Премьер-лиги, которым дается возможность пересдать нормативы, если они по какой– то причине их не сдали. Учитывая, что в первом заходе экзамены не сдали 65 судей, мы оптимизировали состав судей, откуда увеличилось количество игр, которое приходится на каждого арбитра, и это здорово», — сказал Будогосский.