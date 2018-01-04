Месси, Луис Суарес и Иньеста пропустят кубковый матч с «Сельтой»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде объявил состав своей команды, который предстоит встретиться с «Сельтой» в выездном матче 1/8 финала Кубка Испании.

Стоит отметить отсутствие в списке Лионеля Месси, Луиса Суареса и Андреса Иньесты. Кроме них не смогут принять в этой встрече участие полузащитники Арда Туран, Жерар Деулофеу и Рафинья Алькантара. Нападающий Пако Алькасер и защитник Самюэль Умтити не сыграют из-за травм.

Общий список игроков выглядит следующим образом: тер Стеген, Силлессен, Семеду, Пике, Ракитич, Серджи Роберто, Денис Суарес, Маскерано, Паулиньо, Альба, Динь, Серджи Бускетс, Дембеле, Андре Гомес, Видаль, Вермален, Аленья, Арнаис.

Напомним, матч 1/8 финала Кубка Испании «Сельта» – «Барселона» состоится в четверг, 4 января, в 21:00 по московскому времени