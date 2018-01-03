Будогосский: «Критика судейства от Гинера? Он не владеет информацией о текущей работе в полной мере»

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский прокомментировал слова президента ЦСКА Евгения Гинера, который раскритиковал работу арбитров в чемпионате России.

Также Гинер поделился мнением о возможном введении системы видеоповторов на матчах РФПЛ.

«Ничего нового в содержании интервью Евгения Ленноровича я для себя не увидел. Изложенное им говорит о том, что он не в полной мере владеет информацией о текущей работе судейского комитета, департамента судейства и инспектирования за последний период времени.

В этой связи, учитывая, что Гинер является членом исполкома, я и руководитель судейского комитета Андрей Бутенко готовы встретиться и рассказать о том, что происходит в управлении судейством, какие предпринимаются меры за прошедший период», – сказал Будогосский.