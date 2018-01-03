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    Будогосский: «Критика судейства от Гинера? Он не владеет информацией о текущей работе в полной мере»

    Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский прокомментировал слова президента ЦСКА Евгения Гинера, который раскритиковал работу арбитров в чемпионате России.

    Также Гинер поделился мнением о возможном введении системы видеоповторов на матчах РФПЛ.

    «Ничего нового в содержании интервью Евгения Ленноровича я для себя не увидел. Изложенное им говорит о том, что он не в полной мере владеет информацией о текущей работе судейского комитета, департамента судейства и инспектирования за последний период времени.

    В этой связи, учитывая, что Гинер является членом исполкома, я и руководитель судейского комитета Андрей Бутенко готовы встретиться и рассказать о том, что происходит в управлении судейством, какие предпринимаются меры за прошедший период», – сказал Будогосский.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.01.2018 19:27
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +736

      Великий ЦСКА Москва 4 января 2018, 22:42

      Будогосский, лучше Гинера никто не обладает информацией!

      0
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      Рейтинг: +2509

      panmon 3 января 2018, 21:57

      Плевать что вы делаете, если судьи все равно дерьмовые... нужно что-то менять о чем и говорит Гинер

      2
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 3 января 2018, 20:47

      Обсуждать работу (точнее бездействие) Будогосского-себя не уважать!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7520

      серега кашин 3 января 2018, 19:36

      гинер прав на 100% в нашем футболе работают одни суки продажные

      4
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