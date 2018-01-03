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  • Гинер: «Ни один российский судья сейчас нигде ничего не судит. Это стыд и позор!»

Гинер: «Ни один российский судья сейчас нигде ничего не судит. Это стыд и позор!»

3 января 2018, 15:59
17

Президент ЦСКА Евгений Гинер поделился мнением о российском судействе.

— Не может быть такого, что арбитры в разных матчах трактуют эпизоды по-разному. Один судит в английском стиле, другой в итальянском, а третий — как в чемпионате Испании. Ни один российский судья сейчас нигде ничего не судит. На чемпионат мира, может, одного возьмут, так как мы хозяева турнира. Но это стыд и позор! Не хочу говорить, что судьи у нас коррумпированные или корыстные. Вопрос в том, что они прежде всего должны быть квалифицированными.

— Вас устраивает кандидатура Андрея Будогосского как руководителя судейского корпуса?

— Невозможно возглавлять судейскую школу и одновременно оценивать работу людей, которых ты научил. Для того чтобы быть независимым, надо что-то бросить: либо преподавательскую деятельность, либо судейский комитет. Если я буду оценивать сам себя, разве я поставлю себе плохую оценку? Если поставлю плохую оценку, значит, плохо научил. Получается как-то неудобно. На самом деле не важно, Будогосский, Левников или кто-то еще. Надо найти максимально независимого человека, который возьмется за эту работу и будет реформатором.

Этот человек не будет бояться кого-то наказывать. Мне непонятно, что происходит сейчас: судью, который допустил мелкую оплошность, убирают на год, а судью, ошибка которого повлияла на результат игры, отстраняют на один-два матча. Кажется, что у нас в судейском комитете нет цельного коллектива. Команда не сможет ничего не добиться, если пять игроков будут в одной компании, а шесть остальных — в другой. Тогда лучше такую команду распустить и забыть о ней.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига ЦСКА Гинер Евгений
Комментарии (17)
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insider_retro
1514985086
Резонно... Тут, возможно, вопрос шире... Наши судьи не стремятся повышать квалификацию, как врачи и учителя... Тем создаётся отставание от мировых тенденций развития футбола... Обучение на зарубежных курсах и семинарах даёт статус, дипломы и, самое главное, возможность расти и выходить на новые рубежи... А пока как в мульте - "... а нас и здесь не плохо кормят...")))))
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Сибирь за Спартак
1514985306
Судейский корпус - то еще болото.
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Garrincha58
1514985718
стыд и позор когда такие деятели как сам гинер и ему подобные занимаются футболом
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Юрий Крутько
1514986007
Будогосского пора давно менять.Гинер дело говорит...
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Сильвербой
1514986439
Ничего необычного, наши судьи соответствуют уровню нашего футбола! Ни больше ни меньше! Было бы развитие футбола то и судьи развивались бы, а так, какой спрос!?
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kykyi
1514986541
Смею предположить, что "откат за правильное судейство в РФПЛ" перевешивает весь тот труд по повышению квалификации, изучению иностранных языков. У нас своя особая демократия. Мы им нах не нужны(что верно) ну и мы делаем вид, что они нам не нужны. Так варимся в своем болоте.
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Вомбат
1514987465
Когда о судействе рассуждает такой человек как Гинер...Конечно, ему респект за менеджмент в ЦСКА и за стадион, но все мы помним как все эти годы (кроме этого сезона и второй половины прошлого, то есть как раз когда упала платежеспособность ЦСКА) эти самые плохие российские судьи исправно помогали ЦСКА. И что-то я не помню жалоб Гина на судейство в период 2003-2016 гг. Ну а по поводу комментариев внизу...Смотрите АПЛ и Ла Лигу, друзья, и вы поймете, что качество футбола и уровень судейства в стране вообще никак не связаны между собой. Наши судьи ошибаются реже и видят поле лучше. Более квалифицированные судьи, чем у нас, имеются разве что в Италии, но там они иногда нагло подсуживают и убивают команды. Наконец, почему наших судей не берут на крупные турниры...Это вообще риторическй вопрос. Ответ очевиден любому у кого верхняя чатсь головы предназначена не только для того, чтобы носить шапку.
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Freyk
1514988532
А то, что ни один российский игрок сейчас нигде не играет, Гинера не смущает?
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OfaZavr
1514992763
все по делу сказал, глава сам научил плохо а потом их защищает во всю и так идет из раза в раз.
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sined1951
1514992877
Главная проблема, что у нас судьи зависимы от футбольных функционеров и от травли в прессе. Судья не поставил штрафной на Промесе и глава судейского корпуса Иванов отправлен в отставку. Ни в каком европейском чемпионате такого безобразия нет. Там судьи защищены значительно лучше, у них нет того страха ошибиться как у наших, поэтому они часто перестраховываются, страдает стабильность качества судейства. К этой ситуации непосредственно причастен Гинер и потому жалобы на судей с его стороны беспочвенны.
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