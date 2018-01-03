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    Гинер: «Ни один российский судья сейчас нигде ничего не судит. Это стыд и позор!»

    Президент ЦСКА Евгений Гинер поделился мнением о российском судействе.

    — Не может быть такого, что арбитры в разных матчах трактуют эпизоды по-разному. Один судит в английском стиле, другой в итальянском, а третий — как в чемпионате Испании. Ни один российский судья сейчас нигде ничего не судит. На чемпионат мира, может, одного возьмут, так как мы хозяева турнира. Но это стыд и позор! Не хочу говорить, что судьи у нас коррумпированные или корыстные. Вопрос в том, что они прежде всего должны быть квалифицированными.

    — Вас устраивает кандидатура Андрея Будогосского как руководителя судейского корпуса?

    — Невозможно возглавлять судейскую школу и одновременно оценивать работу людей, которых ты научил. Для того чтобы быть независимым, надо что-то бросить: либо преподавательскую деятельность, либо судейский комитет. Если я буду оценивать сам себя, разве я поставлю себе плохую оценку? Если поставлю плохую оценку, значит, плохо научил. Получается как-то неудобно. На самом деле не важно, Будогосский, Левников или кто-то еще. Надо найти максимально независимого человека, который возьмется за эту работу и будет реформатором.

    Этот человек не будет бояться кого-то наказывать. Мне непонятно, что происходит сейчас: судью, который допустил мелкую оплошность, убирают на год, а судью, ошибка которого повлияла на результат игры, отстраняют на один-два матча. Кажется, что у нас в судейском комитете нет цельного коллектива. Команда не сможет ничего не добиться, если пять игроков будут в одной компании, а шесть остальных — в другой. Тогда лучше такую команду распустить и забыть о ней.

    Источник: ТАСС

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    03.01.2018 15:59
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +901

      Krics 4 января 2018, 13:22

      Господин Гинер вспомни матч 5 ноября 2006 года, а потом говори о судействе.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6096

      subbotaspartak 3 января 2018, 20:08

      Судей нет.
      Ни одного футболиста толкового в Европе нет.
      Один тренер был - теперь нет.
      Никого нет.
      Системы нет.
      Будут видеоповторы и есть Мудко,
      Которому всё глубоко...

      0
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      Рейтинг: +842

      sined1951 3 января 2018, 18:21

      Главная проблема, что у нас судьи зависимы от футбольных функционеров и от травли в прессе. Судья не поставил штрафной на Промесе и глава судейского корпуса Иванов отправлен в отставку. Ни в каком европейском чемпионате такого безобразия нет. Там судьи защищены значительно лучше, у них нет того страха ошибиться как у наших, поэтому они часто перестраховываются, страдает стабильность качества судейства. К этой ситуации непосредственно причастен Гинер и потому жалобы на судей с его стороны беспочвенны.

      2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 3 января 2018, 18:19

      все по делу сказал, глава сам научил плохо а потом их защищает во всю и так идет из раза в раз.

      2
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      Рейтинг: +2606

      Freyk 3 января 2018, 17:08

      А то, что ни один российский игрок сейчас нигде не играет, Гинера не смущает?

      2
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      ...
      Рейтинг: +1990

      все_будет_AUDI > Freyk 3 января 2018, 20:27

      Речь о судьях а не игроке

      1
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      Рейтинг: +12331

      Вомбат 3 января 2018, 16:51

      Когда о судействе рассуждает такой человек как Гинер...Конечно, ему респект за менеджмент в ЦСКА и за стадион, но все мы помним как все эти годы (кроме этого сезона и второй половины прошлого, то есть как раз когда упала платежеспособность ЦСКА) эти самые плохие российские судьи исправно помогали ЦСКА. И что-то я не помню жалоб Гина на судейство в период 2003-2016 гг. Ну а по поводу комментариев внизу...Смотрите АПЛ и Ла Лигу, друзья, и вы поймете, что качество футбола и уровень судейства в стране вообще никак не связаны между собой. Наши судьи ошибаются реже и видят поле лучше. Более квалифицированные судьи, чем у нас, имеются разве что в Италии, но там они иногда нагло подсуживают и убивают команды. Наконец, почему наших судей не берут на крупные турниры...Это вообще риторическй вопрос. Ответ очевиден любому у кого верхняя чатсь головы предназначена не только для того, чтобы носить шапку.

      0
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      Рейтинг: +1643

      Benifacto > Вомбат 3 января 2018, 17:08

      ага в Италии и видео повторы ввели, но судьи и это дискредитируют, и когда надо не смотрят!!!
      хотя видео повторы должны были появиться еще в начале века!!!
      кстате ввод видеоповторов неплохо так поднял кафы на итальянский футбол, конечно еще не как хоккей(хотя у равных команд примерно такой)

      4
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      Рейтинг: +1241

      EcioAuditore > Вомбат 3 января 2018, 18:46

      Судьи косячат везде, смотрел я ряд матчей и АПЛ и Ла Лиги и там судьи порой ошибаются, но то что наших судей мало куда берут, если бы не ЧМ то вряд ли бы их в ЛЕ И ЛЧ подтаскивали. А то что квалификацию повышать нужно нашим это факт!

      0
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 3 января 2018, 16:35

      Смею предположить, что "откат за правильное судейство в РФПЛ" перевешивает весь тот труд по повышению квалификации, изучению иностранных языков.
      У нас своя особая демократия.
      Мы им нах не нужны(что верно) ну и мы делаем вид, что они нам не нужны. Так варимся в своем болоте.

      2
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 3 января 2018, 16:33

      Ничего необычного, наши судьи соответствуют уровню нашего футбола! Ни больше ни меньше! Было бы развитие футбола то и судьи развивались бы, а так, какой спрос!?

      4
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      Рейтинг: +923

      Юрий Крутько 3 января 2018, 16:26

      Будогосского пора давно менять.Гинер дело говорит...

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 3 января 2018, 16:21

      стыд и позор когда такие деятели как сам гинер и ему подобные занимаются футболом

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