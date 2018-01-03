Гинер: «Ни один российский судья сейчас нигде ничего не судит. Это стыд и позор!»

Президент ЦСКА Евгений Гинер поделился мнением о российском судействе.

— Не может быть такого, что арбитры в разных матчах трактуют эпизоды по-разному. Один судит в английском стиле, другой в итальянском, а третий — как в чемпионате Испании. Ни один российский судья сейчас нигде ничего не судит. На чемпионат мира, может, одного возьмут, так как мы хозяева турнира. Но это стыд и позор! Не хочу говорить, что судьи у нас коррумпированные или корыстные. Вопрос в том, что они прежде всего должны быть квалифицированными.

— Вас устраивает кандидатура Андрея Будогосского как руководителя судейского корпуса?

— Невозможно возглавлять судейскую школу и одновременно оценивать работу людей, которых ты научил. Для того чтобы быть независимым, надо что-то бросить: либо преподавательскую деятельность, либо судейский комитет. Если я буду оценивать сам себя, разве я поставлю себе плохую оценку? Если поставлю плохую оценку, значит, плохо научил. Получается как-то неудобно. На самом деле не важно, Будогосский, Левников или кто-то еще. Надо найти максимально независимого человека, который возьмется за эту работу и будет реформатором.

Этот человек не будет бояться кого-то наказывать. Мне непонятно, что происходит сейчас: судью, который допустил мелкую оплошность, убирают на год, а судью, ошибка которого повлияла на результат игры, отстраняют на один-два матча. Кажется, что у нас в судейском комитете нет цельного коллектива. Команда не сможет ничего не добиться, если пять игроков будут в одной компании, а шесть остальных — в другой. Тогда лучше такую команду распустить и забыть о ней.