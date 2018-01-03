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    Гинер — о видеоповторах: «Можно вспомнить много матчей, когда судьи отменяли важные голы. Таких ситуаций не должно возникать»

    Президент ЦСКА Евгений Гинер поделился мнением о введении системы видеоповторов в футболе.

    «Наверное, сегодня скорости футбола требуют таких нововведений. Можем вспомнить много матчей, когда команды забивали голы, а судьи их не засчитывали. Это могли быть очень важные голы на чемпионатах мира или Европы. Такие ситуации, конечно, не должны возникать.

    Судья, который допустил ошибку, может, никогда не будет судить в будущем, но команде разве легче от этого? Прогресс движется стремительно, было бы странно, если бы мы оставили правила футбола и все его составляющие неизменными со времен, когда его придумали англичане. Но нужно сделать так, чтобы решение принималось в течение пары секунд», — сказал Гинер.

    Ранее президент РФПЛ Сергей Прядкин заявил, что система видеопоторов появится в чемпионате России не раньше весны 2018 года.

    Источник: ТАСС

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    03.01.2018 17:05
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +736

      Великий ЦСКА Москва 4 января 2018, 22:39

      Гинер прав, как никогда!

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      Рейтинг: +1643

      Benifacto 3 января 2018, 17:19

      за сегодняшний день 8 новостей с Гинером в шапке!!!!
      Ку-Ку Иптить! кто это выкладывает можно же все уместить в одну новость и кому интересно прочтет его интервью, но не засирать новости Гинером, прям закумарило это!

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      Рейтинг: +2170

      SunRomeS > Benifacto 3 января 2018, 17:30

      да сколько раз уже про это тут писАли??? не счесть.
      1 новость или интервью по предложениям разобьют и неделю выкладывают.

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      Рейтинг: +1643

      Benifacto > SunRomeS 3 января 2018, 20:34

      Он опроверг всякие слухи о продаже клуба, выделил две основные проблемы российского футбола, объяснил, какой руководитель нужен отечественному судейскому корпусу, и рассказал, почему полузащитник Александр Головин не покинет команду в зимнее трансферное окно.

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