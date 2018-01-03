Гинер — о видеоповторах: «Можно вспомнить много матчей, когда судьи отменяли важные голы. Таких ситуаций не должно возникать»

Президент ЦСКА Евгений Гинер поделился мнением о введении системы видеоповторов в футболе.

«Наверное, сегодня скорости футбола требуют таких нововведений. Можем вспомнить много матчей, когда команды забивали голы, а судьи их не засчитывали. Это могли быть очень важные голы на чемпионатах мира или Европы. Такие ситуации, конечно, не должны возникать.

Судья, который допустил ошибку, может, никогда не будет судить в будущем, но команде разве легче от этого? Прогресс движется стремительно, было бы странно, если бы мы оставили правила футбола и все его составляющие неизменными со времен, когда его придумали англичане. Но нужно сделать так, чтобы решение принималось в течение пары секунд», — сказал Гинер.

Ранее президент РФПЛ Сергей Прядкин заявил, что система видеопоторов появится в чемпионате России не раньше весны 2018 года.