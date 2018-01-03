«Кристал Пэлас» потерял двух футболистов до конца сезона

Главный тренер «Кристал Пэлас» Рой Ходжсон рассказал о том, что лишился двух футболистов, которые выбыли до конца сезона. Это защитник Скотт Данн и полузащитник Джейсон Панчеон. Оба игрока травмировались во встрече 21-го тура АПЛ с «Манчестер Сити» (0:0).

«Данн и Панчеон получили схожие травмы крестообразных связок. Оба вынждены будут лечь на операцию.

Что касается сроков их возвращения, то мы точно не увидим их в этом сезоне. Возможно, они даже не будут в строю к старту следующего. У них очень серьезные повреждения», – приводит слова тренера BBC.