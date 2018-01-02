Тренер «Флуминенсе» сообщил, что Вендел перейдет в «Спортинг», а не в ЦСКА

Главный тренер «Флуминенсе» Абель Брага сообщил, что полузащитник Вендел продолжит карьеру в лиссабонском «Спортинге».

Ранее появилась информация, что ЦСКА предложил бразильскому клубу за 20-летнего центрального хавбека 8 миллионов евро.

«Думаю, это очень хороший выбор для «Спортинга». Ожидаем, что Вендел сможет адаптироваться к португальскому футболу в течение следующих пяти месяцев, вплоть до конца этого сезона.

«Спортинг» не только приобрел отличного игрока, но и сделал хорошую инвестицию, поскольку продажа Вендела в будущем однозначно принесет клубу большой доход», – цитирует Брагу TSF.