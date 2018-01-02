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  • Тренер «Флуминенсе» сообщил, что Вендел перейдет в «Спортинг», а не в ЦСКА

Тренер «Флуминенсе» сообщил, что Вендел перейдет в «Спортинг», а не в ЦСКА

2 января 2018, 16:23
16

Главный тренер «Флуминенсе» Абель Брага сообщил, что полузащитник Вендел продолжит карьеру в лиссабонском «Спортинге».

Ранее появилась информация, что ЦСКА предложил бразильскому клубу за 20-летнего центрального хавбека 8 миллионов евро.

«Думаю, это очень хороший выбор для «Спортинга». Ожидаем, что Вендел сможет адаптироваться к португальскому футболу в течение следующих пяти месяцев, вплоть до конца этого сезона.

«Спортинг» не только приобрел отличного игрока, но и сделал хорошую инвестицию, поскольку продажа Вендела в будущем однозначно принесет клубу большой доход», – цитирует Брагу TSF.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Португалия. Примейра ЦСКА Спортинг Брага Абель
Комментарии (16)
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Боцман59rus
1514899790
ЦСКА исторически покер с каким составом наказывать, в случае очной встречи, этот ПортуКалоНедоклуп (ПКН)...
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DOCTOR PENALTY
1514899817
Не верю, что Спортинг дал больше ЦСКА. Просто торг
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Полная Канистра
1514900701
сразу видно где язык родной туда и слетаются у нас ему ни чего не понять
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Татарин за ЦСКА
1514901384
Да и не нужен нам полузащитник,нам нужен НАПАДАЮЩИЙ,Гинер,слышишь----НАПАДАЮЩИЙ____Не полузащитник,которого потом можно ставить в нападение,а самый что ни на есть НАПАДАЮЩИЙ. Н-А-П-А-Д-А-Ю-Щ-И-Й *******
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Aleksandr_1986_Spb_
1514901442
Что-то я не очень верю что ЦСКА готов сейчас платить больше 5млн. евро. Никого в последнее время не покупали, а тут сразу 8 предлагали. Странно как то...
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dok66
1514901540
Все боятся , что на просторах России просто потеряются ! )
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серега кашин
1514902748
да не мог цска 8 лямов предложить ведь гинер жмот
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insider_retro
1514904875
Португальские клубы хорошо готовят игроков для продажи-перепродажи... 1-2 сезона и вот уже парнишка засияет где-нибудь в АПЛ или у бундасов, как молодое дарование за впечатляющую цену!!..))
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OfaZavr
1514908978
хотя португальский чемпионат слабее нашего все равно предпочтение ему отдают.
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Сильвербой
1514914337
Ну а что тут странного? Язык + климат+ практически стопроцентный переход в хороший клуб после! В РФПЛ нет ни языка ни климата ни тем более перспектив быть проданным в топ, а вот перспективы быть забытым есть!!!
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