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    Тренер «Флуминенсе» сообщил, что Вендел перейдет в «Спортинг», а не в ЦСКА

    Главный тренер «Флуминенсе» Абель Брага сообщил, что полузащитник Вендел продолжит карьеру в лиссабонском «Спортинге».

    Ранее появилась информация, что ЦСКА предложил бразильскому клубу за 20-летнего центрального хавбека 8 миллионов евро.

    «Думаю, это очень хороший выбор для «Спортинга». Ожидаем, что Вендел сможет адаптироваться к португальскому футболу в течение следующих пяти месяцев, вплоть до конца этого сезона.

    «Спортинг» не только приобрел отличного игрока, но и сделал хорошую инвестицию, поскольку продажа Вендела в будущем однозначно принесет клубу большой доход», – цитирует Брагу TSF.

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.01.2018 16:23
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +24

      Пантелеев 3 января 2018, 17:32

      В ЦСКА может придти игрок уровня Олланаре, на хороших игроков у Гинера денег нет, все деньги вывезены в оффшоры. Клуб ему нужен только для отмывания денег.

      0
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 2 января 2018, 20:32

      Ну а что тут странного? Язык + климат+ практически стопроцентный переход в хороший клуб после! В РФПЛ нет ни языка ни климата ни тем более перспектив быть проданным в топ, а вот перспективы быть забытым есть!!!

      2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 2 января 2018, 19:02

      хотя португальский чемпионат слабее нашего все равно предпочтение ему отдают.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro 2 января 2018, 17:54

      Португальские клубы хорошо готовят игроков для продажи-перепродажи...
      1-2 сезона и вот уже парнишка засияет где-нибудь в АПЛ или у бундасов, как молодое дарование за впечатляющую цену!!..))

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +736

      Великий ЦСКА Москва 2 января 2018, 17:51

      Приоритет игрока — переезд в Португалию.

      Так, что расходимся глорики расходимся!))

      1
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 2 января 2018, 17:19

      да не мог цска 8 лямов предложить ведь гинер жмот

      3
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      Рейтинг: +24829

      dok66 2 января 2018, 16:59

      Все боятся , что на просторах России просто потеряются ! )

      2
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      Рейтинг: +1423

      Parham > dok66 2 января 2018, 17:10

      Хахахаааа, а на просторах Бенфики или того же Спортинга про с и рающих по 5-6 матчей ЛЧ в группе - не затеряются?

      3
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      Рейтинг: +645

      Aleksandr_1986_Spb_ 2 января 2018, 16:57

      Что-то я не очень верю что ЦСКА готов сейчас платить больше 5млн. евро. Никого в последнее время не покупали, а тут сразу 8 предлагали. Странно как то...

      5
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      Рейтинг: +24

      Пантелеев > Aleksandr_1986_Spb_ 3 января 2018, 17:34

      Все это видимость селекции. За последние 3-4 года ни одного хорошего игрока не купили, берут только бесплатно всякую шваль.

      0
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 2 января 2018, 16:56

      Да и не нужен нам полузащитник,нам нужен НАПАДАЮЩИЙ,Гинер,слышишь----НАПАДАЮЩИЙ____Не полузащитник,которого потом можно ставить в нападение,а самый что ни на есть НАПАДАЮЩИЙ.
      Н-А-П-А-Д-А-Ю-Щ-И-Й *******

      11
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      Рейтинг: +24

      Пантелеев > Татарин за ЦСКА 3 января 2018, 17:36

      Не нервничай никого не купят, возьмут за пару коробок бананов нападающего с пляжа Африки, уровня Олланаре.

      -1
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 2 января 2018, 16:45

      сразу видно где язык родной туда и слетаются у нас ему ни чего не понять

      7
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