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    Моуринью: «Мы не были похожи на уставших ребят с худшим календарем из возможных»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью остался доволен тем, как его команда провела матч против «Эвертона» на выезде. Персонально португальский специалист отметил действия Джесси Лингарда, ставшего автором одного из голов.

    «Сегодня все в нашей игре было на топ-уровне. Мы играли очень хорошо. Наша игра вряд ли походила на выступление уставших ребят, которым пришлось столкнуться с худшим календарем из возможных. «Эвертон» реагировал 5-8-минутными отрезками, а мы контролировали ход матча.

    Лингард? Не все футболисты способны на то, чтобы сделать качественный рывок вперед, а он способен. Он стал стабильнее, он быстро адаптируется к разным игровым ситуациям, лучше понимает игру. Он двигается в правильном направлении», – заявил Моуринью после матча.

    Матч 22-го тура английской Премьер-лиги «Эвертон» – «Манчестер Юнайтед» завершился со счетом 0:2.

    Источник: BBC

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    02.01.2018 09:45
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1678

      Патронташ 2 января 2018, 13:46

      Сколько можно ныть по поводу календаря?Смени пластинку,Моур.

      0
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      Рейтинг: +778

      УхоГорлоНос 2 января 2018, 13:26

      Все больше начал жаловаться. Как будто в первый раз в апл и узнает о Boxing days.

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