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  • Чемпионшип. «Халл Сити» после увольнения Слуцкого выиграл один матч из шести

Чемпионшип. «Халл Сити» после увольнения Слуцкого выиграл один матч из шести

1 января 2018, 20:39
10

Английский «Халл Сити» провел матч 26 тура Чемпионшипа против «Болтона». Команда Найджела Эдкинса проиграла с минимальным счетом.

Напомним, что ранее «тигров» тренировал российский специалист Леонид Слуцкий. После его увольнения команда сумела выиграть только один матч из шести.

Чемпионшип. 26-й тур

Болтон – Халл Сити – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Мадин, 20.

Календарь Чемпионшипа

Турнирная таблица Чемпионшипа

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Чемпионшип Халл Сити Слуцкий Леонид
Комментарии (10)
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Cherembas
1514828702
дело в команде а не в Слуцком оказывается,зря Лёню выгнали
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Joko21
1514831059
при Слуцком команда много забивала, но и пропускала много. Теперь ситуация поменялась - пропускают по минимуму, но теперь не забивают
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RedWhiteFans2
1514831511
Эти англичане не знают сколько раз можно входить в одну реку. Верните Леонида Слуцкого.
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Юрий Б.
1514873750
Зачем нужно было увольнять Слуцкого?
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xapaycm
1514876572
При Слуцком Халл набирал 0,32 очка из возможных и отвечал 0,92 голом на каждый пропущенный. При Эдкинсе эти значения 0,28 и 0,71. При Слуцком команда не опускалась в зону вылета, при Эдкинсе она уже делит места по очкам в зоне вылета.
Перефразируя известную песенку: Слуцкий трудился исправно, Но он не учел одно, Не помогает работа, Если команда - говно :-)))
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dok66
1514877536
Было ожидаемо . Да и теперь Халл вообще не интересен ...
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OfaZavr
1514880438
ну вот что и требовалось доказать, нашли крайнего в неудачах хотя в самой команде не пойми что твориться.
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ЖОРРО
1514940306
Вывод....не надо было раньше времени Слуцкого убирать!Думаю Леониду Викторовичу приятно что при нём результаты были лучше,но он конечно в этом никогда не признается....))
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