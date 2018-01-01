Чемпионшип. «Халл Сити» после увольнения Слуцкого выиграл один матч из шести

Английский «Халл Сити» провел матч 26 тура Чемпионшипа против «Болтона». Команда Найджела Эдкинса проиграла с минимальным счетом.

Напомним, что ранее «тигров» тренировал российский специалист Леонид Слуцкий. После его увольнения команда сумела выиграть только один матч из шести.

Чемпионшип. 26-й тур

Болтон – Халл Сити – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Мадин, 20.

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