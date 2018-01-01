Чемпионшип. «Халл Сити» после увольнения Слуцкого выиграл один матч из шести

Вывод....не надо было раньше времени Слуцкого убирать!Думаю Леониду Викторовичу приятно что при нём результаты были лучше,но он конечно в этом никогда не признается....))
Английский «Халл Сити» провел матч 26 тура Чемпионшипа против «Болтона». Команда Найджела Эдкинса проиграла с минимальным счетом.
Напомним, что ранее «тигров» тренировал российский специалист Леонид Слуцкий. После его увольнения команда сумела выиграть только один матч из шести.
Чемпионшип. 26-й тур
Болтон – Халл Сити – 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – Мадин, 20.