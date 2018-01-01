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    Чемпионшип. «Халл Сити» после увольнения Слуцкого выиграл один матч из шести

    Английский «Халл Сити» провел матч 26 тура Чемпионшипа против «Болтона». Команда Найджела Эдкинса проиграла с минимальным счетом.

    Напомним, что ранее «тигров» тренировал российский специалист Леонид Слуцкий. После его увольнения команда сумела выиграть только один матч из шести.

    Чемпионшип. 26-й тур

    Болтон – Халл Сити – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Мадин, 20.

    Календарь Чемпионшипа

    Турнирная таблица Чемпионшипа

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.01.2018 20:39
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 3 января 2018, 03:45

      Вывод....не надо было раньше времени Слуцкого убирать!Думаю Леониду Викторовичу приятно что при нём результаты были лучше,но он конечно в этом никогда не признается....))

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 2 января 2018, 11:07

      ну вот что и требовалось доказать, нашли крайнего в неудачах хотя в самой команде не пойми что твориться.

      2
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      Рейтинг: +24829

      dok66 2 января 2018, 10:18

      Было ожидаемо . Да и теперь Халл вообще не интересен ...

      2
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      Рейтинг: +503

      xapaycm 2 января 2018, 10:02

      При Слуцком Халл набирал 0,32 очка из возможных и отвечал 0,92 голом на каждый пропущенный.
      При Эдкинсе эти значения 0,28 и 0,71.
      При Слуцком команда не опускалась в зону вылета, при Эдкинсе она уже делит места по очкам в зоне вылета.

      Перефразируя известную песенку:
      Слуцкий трудился исправно,
      Но он не учел одно,
      Не помогает работа,
      Если команда - говно :-)))

      3
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      Рейтинг: +742

      Юрий Б. 2 января 2018, 09:15

      Зачем нужно было увольнять Слуцкого?

      3
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 1 января 2018, 21:31

      Эти англичане не знают сколько раз можно входить в одну реку. Верните Леонида Слуцкого.

      5
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 1 января 2018, 21:24

      при Слуцком команда много забивала, но и пропускала много.
      Теперь ситуация поменялась - пропускают по минимуму, но теперь не забивают

      3
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      ...
      Рейтинг: +503

      xapaycm > Joko21 2 января 2018, 09:14

      Просто изменили схему игры с "все вперёд" на "все назад" :-)))

      1
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      Рейтинг: +434

      Cherembas 1 января 2018, 20:45

      дело в команде а не в Слуцком оказывается,зря Лёню выгнали

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