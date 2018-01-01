Налдо счастлив работать под руководством Тедеско

Защитник «Шальке-04» Налдо счастлив работать под началом главного тренера команды Доменико Тедеско. Напомним, что он возглавил гельзенкирхенцев прошлым летом.

«Тедеско отлично справляется со своими обязанностями. Он лучший тренер в моей карьере, под руководством которого я работал. Я очень горжусь этим», – заявил Налдо.

В текущем сезоне бразилец сыграл во всех 17 играх своей команды в Бундеслиге. «Шальке-04» имеет на своем счету 30 очков, расположившись на второй строчке в турнирной таблице чемпионата Германии.