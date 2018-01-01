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    Налдо счастлив работать под руководством Тедеско

    Защитник «Шальке-04» Налдо счастлив работать под началом главного тренера команды Доменико Тедеско. Напомним, что он возглавил гельзенкирхенцев прошлым летом.

    «Тедеско отлично справляется со своими обязанностями. Он лучший тренер в моей карьере, под руководством которого я работал. Я очень горжусь этим», – заявил Налдо.

    В текущем сезоне бразилец сыграл во всех 17 играх своей команды в Бундеслиге. «Шальке-04» имеет на своем счету 30 очков, расположившись на второй строчке в турнирной таблице чемпионата Германии.

    Источник: Bild

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    01.01.2018 11:03
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