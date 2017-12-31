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  • ФИФА в январе выйдет на связь с Родченковым по поводу допинга в российском футболе

ФИФА в январе выйдет на связь с Родченковым по поводу допинга в российском футболе

31 декабря 2017, 19:29
14

ФИФА по-прежнему рассчитывает получить информацию о допинге в российском футболе. В этом деле организация надеется на помощь осведомителя ВАДА Григория Родченкова, который, как сообщается, имеет данные о нарушениях.

Главная футбольная организация планирует выйти на связь с бывшим главой Московской антидопинговой лаборатории в январе, когда закончится перепроверка допинг-проб российских спортсменов

Ранее Родченков сообщал, что часть сборной России по футболу во время чемпионата мира-2014 принимала допинг.

Источник: AFP
Россия. Премьер-лига
Комментарии (14)
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Urry
1514739996
Какой-то слабый допинг, ничего выиграть не можем
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Dellleone
1514740581
Страшно подумать как бы эти деревья играли без шопинга (((( не ужеле в стране с населением 140 миллионов нет 11 нормально играющих футболистов (
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insider_retro
1514740979
Не выйдет Гриша на связь... Сегодня официальный релиз департамента защиты свидетелей подтвердил невозможность обеспечения безопасности Родченкова...)))
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Chernyi Lis
1514743636
а куда на связь)))там все ясно уже..сто под прикрытием он шизик))запад все хуже опускается не только ради сми .............
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пряник929
1514744054
По нему психушка плачет
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sprint5
1514787406
ЗАТАЩИЛИ КОЗЛА В ОГОРОД
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slavа0508
1514790382
Не пора ли уже ликвидировать этого Родченкова,,,,
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зиргай
1514794957
если с допингом так играли, что год грядущий нам готовит?
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Serjoga
1514903983
Наши игроки, наверное, неправильный допинг принимают: им этого допинга хватает только чтобы на поле выйти!
Ответить
val-berezko
1514916090
Нас гнобят по всем статьям! Сейчас потянулись к ЧМ по футболу! Дело пахнет "керосином". Надо прикрывать этого козла!
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