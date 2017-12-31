ФИФА в январе выйдет на связь с Родченковым по поводу допинга в российском футболе

ФИФА по-прежнему рассчитывает получить информацию о допинге в российском футболе. В этом деле организация надеется на помощь осведомителя ВАДА Григория Родченкова, который, как сообщается, имеет данные о нарушениях.

Главная футбольная организация планирует выйти на связь с бывшим главой Московской антидопинговой лаборатории в январе, когда закончится перепроверка допинг-проб российских спортсменов

Ранее Родченков сообщал, что часть сборной России по футболу во время чемпионата мира-2014 принимала допинг.