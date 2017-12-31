Рэшфорд стал рекордсменом по количеству матчей, проведенных в 2017 году за клуб из топ-5 лиг

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд сыграл за клуб в 61 матче в 2017 году. Англичанин провел за «МЮ» больше игр, чем любой другой игрок из топ-5 лиг за свою команду.

Валере Жермен — второй по этому показателю. Он провел 60 игр за «Монако» и «Марсель».

Третье и четвертое место делят нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала (58) и полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва (58, включая игры за «Монако»).

Пятое, шестое и седьмое место делят игроки «Барселоны» Лионель Месси, Иван Ракитич и полузащитник «Атлетико» Сауль Ньигес. У всех троих 57 матчей в 2017 году.