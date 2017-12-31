Кузяев – об игре со «Спартаком»: «Не понравилось, что в концовке они начали тянуть время»

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев остался недоволен поведением футболистов «Спартака» в концовке матча 18-го тура РФПЛ (1:3). Также россиянин рассказал о причинах своего конфликта с защитником красно-белых Сальваторе Боккетти.

– Мы проигрывали, был заведен не только я, а обе команды. Мне не понравилось, что соперники в концовке встречи стали откровенно тянуть время, просить помощи докторов… В связи с этим и возник небольшой конфликт с Боккетти.

– На каком языке и что говорил итальянец?

– На русском. Что именно – говорить не буду.

– Ведь вы могли в свое время стать спартаковцем…

– Если так говорить, тогда я и динамовцем мог стать, потому что ездил на просмотр не только в «Спартак». Давно это было, сразу после выпуска из академии «Зенита».