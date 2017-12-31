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  • Кузяев – об игре со «Спартаком»: «Не понравилось, что в концовке они начали тянуть время»

Кузяев – об игре со «Спартаком»: «Не понравилось, что в концовке они начали тянуть время»

31 декабря 2017, 11:03
35

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев остался недоволен поведением футболистов «Спартака» в концовке матча 18-го тура РФПЛ (1:3). Также россиянин рассказал о причинах своего конфликта с защитником красно-белых Сальваторе Боккетти.

– Мы проигрывали, был заведен не только я, а обе команды. Мне не понравилось, что соперники в концовке встречи стали откровенно тянуть время, просить помощи докторов… В связи с этим и возник небольшой конфликт с Боккетти.

– На каком языке и что говорил итальянец?

– На русском. Что именно – говорить не буду.

– Ведь вы могли в свое время стать спартаковцем…

– Если так говорить, тогда я и динамовцем мог стать, потому что ездил на просмотр не только в «Спартак». Давно это было, сразу после выпуска из академии «Зенита».

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Боккетти Сальваторе Кузяев Далер
Комментарии (35)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Сильвербой
1514708076
Ты, бл..ть, прямо как не в этом мире живешь! Все выигрывающие команды последние минуты тянут время, в том числе и ваша!!!
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Диктор
1514708415
Проиграли будьте мужчинами примите достойно.Если можете так конечно.
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slavа0508
1514709824
Ну если когда ломают рёбра ,,,,это затяжка времени то наверное что то с головой у этого Кузяева
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Полная Канистра
1514710090
нойте дальше ваше нытьё всем по барабану а всех БОЛЕЛЬЩИКОВ СПАРТАКА НАШ РОДНОЙ КЛУБ И ТРЕНЕРА МАССИМО С НАСТУПАЮЩИМ С НОВЫМ ГОДОМ! УДАЧИ ВСЕМ НАМ НОВЫХ ПОБЕД И УВЕРЕННОСТИ! УРА!
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nik55
1514711789
бомжи всегда ноют
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Ramiras
1514713276
В концовке матча ныли, просили врачей и симулировали откровенно и делали все чтобы побольше время захватить дабы по другому матч они уже не смогли бы закончить так как силы уже были на исходе.
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docndoc
1514715108
Жалобы излишни, это часть игры по счёту... ВСЕ, без исключения, выигрывающие команды прибегают к таким трюкам. А вообще странно - сколько времени прошло, а раны не заживают??? ))) Не о том, ребята, страдаем, всех, БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ, болел всех мастей и пристрастий - с НОВЫМ ГОДОМ!!!
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niko5
1514716126
Спартак не жаловался,когда проиграл в первом круге!Проигрывать надо уметь,ошибки искать у себе и своих Аргентинцах-они что то поздувались и все за лицо хватаются!!!!
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a_who
1514719276
А поражение понравилось ? )))
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OfaZavr
1514738150
ладно в честь праздника ни слова плохого не скажу, но скажу только одно сами посмотрите на своего Паредеса прежде чем что-то говорить.
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