Решение о переходе защитника «Сантоса» Вериссимо в «Спартак» будет принято после 2 января

Руководство «Сантоса», как уже сообщалось ранее, готово принять предложение от «Спартака» по защитнику Лукасу Вериссимо.

При этом официально решение о будущем 22-летнего футболиста отложено тех пор, пока новый президент клуба не приступит к своим обязанностям. Произойдет это 2 января.

Сообщается, что после смены руководства «Сантоса» был проведен аудит, в результате которого выявили так называемые финансовые «хвосты», требующие срочного закрытия.

По информации СМИ, сумма сделки составит 8 миллионов евро.