Тимощук рассказал, что однажды чуть не подрался с одноклубником из «Баварии»

Бывший полузащитник «Баварии» Анатолий Тимощук, ныне являющийся тренером «Зенита», рассказал, с кем из своих бывших одноклубников он поддерживает связь.

Украинец также признался, что однажды на тренировке он чуть не подрался с хавбеком Марком ван Боммелом.

— С кем из игроков «Баварии» поддерживаете связь?

— С Мюллером, Манджукичем, Оличем, Нойером, Клозе — многие из них уже не футболисты, а тоже тренеры. С Франком Рибери, кстати, общались на днях.

— Говорят, с Марком ван Боммелем однажды у вас чуть до драки дело не дошло?

— Все просто — мы были конкурентами на позиции опорника. А как сказал когда-то президент «Шахтера» Ринат Ахметов, конкуренция порождает качество. Поэтому я, как и он, не хотел уступать свое место в составе. Вот на одной из тренировок и началась потасовка. Я не был виноват, потому что в том эпизоде играл по правилам. Но ван Боммель это воспринял по-своему. Тогда я пошел на него уже почти что с кулаками. Был готов к драке. А он поднял руки: мол, Тимо, не стоит. Но мы оба понимали, что лучше не драться. Поэтому пожали друг другу руки, игра продолжилась, и через 5 минут было все нормально.