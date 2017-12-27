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  • Промес: «Могу позволить себе выпить после победы. Но на следующий день я все равно останусь лучшим»

Промес: «Могу позволить себе выпить после победы. Но на следующий день я все равно останусь лучшим»

27 декабря 2017, 19:01
19

Игрок московского «Спартака» Квинси Промес признался, что употребляет спиртное после некоторых матчей. Голландец уверяет: это не отражается на его состоянии.

«Бывало, что приезжал на тренировку после вечеринки в клубе. Но на игру после такого я ни разу не выходил. Да, после победы могу позволить себе выпить. Однако на следующий день я все равно останусь лучшим», – сказал Промес.

Напомним, что Промес согласно опросу еженедельника «Футбол» является лучшим игроком России в 2017 году.

Промес – игрок года в России. Его выбрали журналисты

Источник: Еженедельник «Футбол»
Россия. Премьер-лига Спартак Промес Квинси
Комментарии (19)
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DePisuares
1514391402
Пффф... дорвался до репортеров парень....
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84aivengo
1514391777
кого только выбрали лучшим..... ?чем ?
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Великолепный
1514391876
Этому столику больше не наливать!))
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Опорник84
1514394487
В Советском Союзе были такие футболисты, которые могли так набраться,а на следующий день на поле были в прекрасной форме! Так что пей, но не упивайся, держи себя в руках!
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Робинзон
1514395275
многовато себе позволять стал .
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DOCTOR PENALTY
1514396268
Регулярные походы вместе с Глушаковым в Сандуны и клубы дают неожиданные результаты: стал лучшим в РФПЛ.
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за ЦСКА с 1980г
1514397697
"Чёрный русский.."-что с него взять..
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oyabun
1514399991
Ну теперь то понятно почему он в некоторых матчах был совсем никакой ))
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ramos6548
1514404139
выпить бокал вина или пива после игры совершенно не вредно, а то что Промес лучший он уже всем в РФПЛ доказал
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Диктор
1514438124
Ну тут ты уже почти русский стал.
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