Промес: «Могу позволить себе выпить после победы. Но на следующий день я все равно останусь лучшим»

Игрок московского «Спартака» Квинси Промес признался, что употребляет спиртное после некоторых матчей. Голландец уверяет: это не отражается на его состоянии.

«Бывало, что приезжал на тренировку после вечеринки в клубе. Но на игру после такого я ни разу не выходил. Да, после победы могу позволить себе выпить. Однако на следующий день я все равно останусь лучшим», – сказал Промес.

Напомним, что Промес согласно опросу еженедельника «Футбол» является лучшим игроком России в 2017 году.

Промес – игрок года в России. Его выбрали журналисты