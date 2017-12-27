«Штутгарт» готов взять в аренду Шюррле у «Боруссии»

Трансферный отдел «Штутгарта» обратил внимание на полузащитника дортмундской «Боруссии» Андре Шюррле, сообщает Ruhrnachrichten. Они рассматривают не полный выкуп трансферного листа футболиста, а готовы взять его в аренду в ближайшее окно.

Сам футболист готов к смене клубной прописки, так как недоволен количеством игрового времени в Дортмунде. Ранее агент футболиста Инго Хастель также порекомендовал своему клиенту покинуть «Боруссию».

Контракт Шюррле с «Боруссией» рассчитан до лета 2021 года. В нынешнем сезоне он провел лишь четыре матча в Бундеслиге, отметившись в них одним результативным пасом.