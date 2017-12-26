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  • Кокорин возглавил медиарейтинг российских спортсменов за 2017 год

Кокорин возглавил медиарейтинг российских спортсменов за 2017 год

26 декабря 2017, 14:26
25

Нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кокорин стал самым популярным спортсменом 2017 года согласно рейтингу по упоминаниям в СМИ.

За текущий год фамилия 26-летнего футболиста упоминался в сообщениях средств массовой информации 56,6 тысяч раз. На втором месте располагается полузащитник «Спартака» Денис Глушаков (52,9 тысяч упоминаний), на третьем – нападающий «Краснодара» Федор Смолов (47,1 тысяч).

Также в первую десятку медиарейтинга вошли: Игорь Акинфеев (46,5 тысяч), хоккеист Александр Овечкин (46,2 тысяч), Артем Дзюба (46,1 тысяч), теннисистка Мария Шарапова (39,3 тысяч), Александр Самедов (36,1 тысяч), Дмитрий Тарасов (32,7 тысяч) и Алан Дзагоев (30,9 тысяч).

Данные для рейтинга рассчитаны 25 декабря 2017 года.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Краснодар ЦСКА Зенит Локомотив Самедов Александр Акинфеев Игорь Тарасов Дмитрий Дзюба Артем Глушаков Денис Смолов Федор Дзагоев Алан Кокорин Александр
Комментарии (25)
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DOCTOR PENALTY
1514287853
Ещё бы и в футболе рекорды ставил.
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ROMA DROGBA
1514295273
Первые двое исключительно объекты мемов и насмешек.
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Одинокий волк Маквейд
1514295710
Весьма сомнительное достижение чтобы гордиться.
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OOOVVV.
1514297096
Странно,а я думал 7дыркин!
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Eddyson
1514298506
Рейтинг то с душком: очень много негативного в этих "упоминаниях" (типа езды по встречке).
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ПсеФдоним
1514298626
Кто вообще о Тарасове говорит?) В футбольном плане этот игрок 0, и интеллектом судя по всему не блещет
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VVM1964
1514299022
Вот она народная любовь и всеобщее признание )))
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insider_retro
1514301617
Популярность - она разная бывает....
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ufos73
1514305026
Самый большой вклад в "победу" Коко сделали Мамай и Зюба! )))
Ответить
Полная Канистра
1514312454
хоть у Дзюбы здесь успехи за его язык есть
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