Кокорин возглавил медиарейтинг российских спортсменов за 2017 год

Нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кокорин стал самым популярным спортсменом 2017 года согласно рейтингу по упоминаниям в СМИ.

За текущий год фамилия 26-летнего футболиста упоминался в сообщениях средств массовой информации 56,6 тысяч раз. На втором месте располагается полузащитник «Спартака» Денис Глушаков (52,9 тысяч упоминаний), на третьем – нападающий «Краснодара» Федор Смолов (47,1 тысяч).

Также в первую десятку медиарейтинга вошли: Игорь Акинфеев (46,5 тысяч), хоккеист Александр Овечкин (46,2 тысяч), Артем Дзюба (46,1 тысяч), теннисистка Мария Шарапова (39,3 тысяч), Александр Самедов (36,1 тысяч), Дмитрий Тарасов (32,7 тысяч) и Алан Дзагоев (30,9 тысяч).

Данные для рейтинга рассчитаны 25 декабря 2017 года.